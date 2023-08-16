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Памфилова призвала информировать о дистанционно-электронном голосовании - РИА Новости, 16.08.2023
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14:57 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/pamfilova-1890412773.html
Памфилова призвала информировать о дистанционно-электронном голосовании
Памфилова призвала информировать о дистанционно-электронном голосовании - РИА Новости, 16.08.2023
Памфилова призвала информировать о дистанционно-электронном голосовании
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала коллег "широко информировать" граждан о возможности дистанционно-электронного... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:57
2023-08-16T14:57
политика
россия
москва
донецкая народная республика
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала коллег "широко информировать" граждан о возможности дистанционно-электронного голосования, но не принуждать, таким методам ЦИК РФ будет давать "жесткий бой". "Что касается ваших действий в отношении дистанционного электронного голосования – это широкая информированность. Просто люди должны знать, не более того. Я прошу, ни в коем случае, никаких действий, чтобы как-то искусственным способом людей подвигать к этому, быть не должно. ЦИК относится к этому очень болезненно и чувствительно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. По ее словам, некоторые лица "начинают придумывать разного рода методы принуждения". "Мы этому должны давать жесткий, нелицеприятный бой и доводить это до общественности", - уточнила она. На данный момент, как заявила Памфилова, практически нет жалоб по теме, связанной с дистанционным электронным голосованием. "Я бы сказала, что есть три обращения, которые сейчас проверяются. Мы разбираемся", - пояснила она. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, москва, донецкая народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова призвала информировать о дистанционно-электронном голосовании

Памфилова призвала широко информировать о возможности электронного голосования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала коллег "широко информировать" граждан о возможности дистанционно-электронного голосования, но не принуждать, таким методам ЦИК РФ будет давать "жесткий бой".
"Что касается ваших действий в отношении дистанционного электронного голосования – это широкая информированность. Просто люди должны знать, не более того. Я прошу, ни в коем случае, никаких действий, чтобы как-то искусственным способом людей подвигать к этому, быть не должно. ЦИК относится к этому очень болезненно и чувствительно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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По ее словам, некоторые лица "начинают придумывать разного рода методы принуждения".
«
"Мы этому должны давать жесткий, нелицеприятный бой и доводить это до общественности", - уточнила она.
На данный момент, как заявила Памфилова, практически нет жалоб по теме, связанной с дистанционным электронным голосованием.
«
"Я бы сказала, что есть три обращения, которые сейчас проверяются. Мы разбираемся", - пояснила она.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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