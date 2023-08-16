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Жители Подмосковья получили возможность комфортно отдыхать на природе

Жители Подмосковья получили возможность комфортно отдыхать на природе - РИА Новости, 16.08.2023

Жители Подмосковья получили возможность комфортно отдыхать на природе

В Подмосковье открыли более 65 глэмпингов. Для туристов работают модульные дома, шале и юрты, которые оборудованы всеми необходимыми удобствами. Об этом сообщил РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:28

2023-08-16T18:28

2023-08-16T18:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Подмосковье открыли более 65 глэмпингов. Для туристов работают модульные дома, шале и юрты, которые оборудованы всеми необходимыми удобствами. Об этом сообщил телеканал "360"."В рамках конкурсного отбора на создание модульных некапитальных средств размещения в перечень поддержанных Минэкономразвития России вошло девять инвестиционных проектов от Московской области", – рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.В текущем году на строительство таких объектов власти региона выделили более 420 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)