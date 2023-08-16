https://ria.ru/20230816/oruzhie-1890509307.html

В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия

В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия - РИА Новости, 16.08.2023

В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия

Глава стратегического командования Пентагона (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что доволен тем, как продвигаются программы создания новой межконтинентальной... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:43

2023-08-16T22:43

2023-08-16T22:43

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министерство обороны сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Глава стратегического командования Пентагона (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что доволен тем, как продвигаются программы создания новой межконтинентальной ядерной ракеты, подводной лодки и стратегического бомбардировщика. "Я весьма удовлетворен тем, где мы находимся с программой B-21 – самолета шестого поколения. Я думаю, что мы добились по-настоящему хороших результатов с (подводной лодкой) Columbia … Я оптимистично смотрю на то, что мы сможем сделать с (межконтинентальной баллистической ракетой) Sentinel", - сказал Коттон на брифинге для СМИ. Существующую МБР Minuteman III он назвал "все еще эффективной системой вооружения". Отвечая на вопрос о трудностях с разработкой гиперзвукового вооружения, Коттон упомянул о дефиците квалифицированных кадров на предприятиях и признал, что это проблема характерна для всего военно-промышленного комплекса США.

https://ria.ru/20230816/ukomplektovannost-1890504163.html

https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html

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в мире, космос - риа наука, сша, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)