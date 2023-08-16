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В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия - РИА Новости, 16.08.2023
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22:43 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/oruzhie-1890509307.html
В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия
В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия - РИА Новости, 16.08.2023
В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия
Глава стратегического командования Пентагона (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что доволен тем, как продвигаются программы создания новой межконтинентальной... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:43
2023-08-16T22:43
в мире
космос - риа наука
сша
министерство обороны сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Глава стратегического командования Пентагона (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что доволен тем, как продвигаются программы создания новой межконтинентальной ядерной ракеты, подводной лодки и стратегического бомбардировщика. "Я весьма удовлетворен тем, где мы находимся с программой B-21 – самолета шестого поколения. Я думаю, что мы добились по-настоящему хороших результатов с (подводной лодкой) Columbia … Я оптимистично смотрю на то, что мы сможем сделать с (межконтинентальной баллистической ракетой) Sentinel", - сказал Коттон на брифинге для СМИ. Существующую МБР Minuteman III он назвал "все еще эффективной системой вооружения". Отвечая на вопрос о трудностях с разработкой гиперзвукового вооружения, Коттон упомянул о дефиците квалифицированных кадров на предприятиях и признал, что это проблема характерна для всего военно-промышленного комплекса США.
https://ria.ru/20230816/ukomplektovannost-1890504163.html
https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html
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в мире, космос - риа наука, сша, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Космос - РИА Наука, США, Министерство обороны США, B-21 (стратегический бомбардировщик)
В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия

Глава STRATCOM доволен работами над новыми носителями ядерного оружия США

© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-Gonterm
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Глава стратегического командования Пентагона (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что доволен тем, как продвигаются программы создания новой межконтинентальной ядерной ракеты, подводной лодки и стратегического бомбардировщика.
«
"Я весьма удовлетворен тем, где мы находимся с программой B-21 – самолета шестого поколения. Я думаю, что мы добились по-настоящему хороших результатов с (подводной лодкой) Columbia … Я оптимистично смотрю на то, что мы сможем сделать с (межконтинентальной баллистической ракетой) Sentinel", - сказал Коттон на брифинге для СМИ.
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Существующую МБР Minuteman III он назвал "все еще эффективной системой вооружения".
Отвечая на вопрос о трудностях с разработкой гиперзвукового вооружения, Коттон упомянул о дефиците квалифицированных кадров на предприятиях и признал, что это проблема характерна для всего военно-промышленного комплекса США.
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В миреКосмос - РИА НаукаСШАМинистерство обороны СШАB-21 (стратегический бомбардировщик)
 
 
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