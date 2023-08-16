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Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия - РИА Новости, 16.08.2023
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17:04 16.08.2023 (обновлено: 17:17 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/oruzhie-1890446981.html
Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия
Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия - РИА Новости, 16.08.2023
Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил выполнение гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия, отметив, что оружейники... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:04
2023-08-16T17:17
дмитрий медведев
безопасность
технологии
россия
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил выполнение гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия, отметив, что оружейники продемонстрировали неплохие возможности, и что эти средства служат выполнению целей спецоперации.Медведев в среду посетил форум "Армия-2023", где провел заседание рабочей группы ВПК. Там был рассмотрен ход выполнения гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия."Мы рассмотри сегодня несколько вопросов в рамках нашей рабочей группы, в том числе вопрос обеспечения вооруженных сил снайперским оружием… Наши оружейники продемонстрировали свои возможности, они неплохие. То, что сделано, служит выполнению целей спецоперации. Эти средства применяются для уничтожения живой силы противника, для выведения из строя его техники", - сказал он.
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дмитрий медведев, безопасность, технологии, россия, форум "армия — 2023"
Дмитрий Медведев, Безопасность, Технологии, Россия, Форум "Армия — 2023"
Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия

Медведев: оружейники продемонстрировали неплохие возможности по выпуску

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил выполнение гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия, отметив, что оружейники продемонстрировали неплохие возможности, и что эти средства служат выполнению целей спецоперации.
Медведев в среду посетил форум "Армия-2023", где провел заседание рабочей группы ВПК. Там был рассмотрен ход выполнения гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия.
"Мы рассмотри сегодня несколько вопросов в рамках нашей рабочей группы, в том числе вопрос обеспечения вооруженных сил снайперским оружием… Наши оружейники продемонстрировали свои возможности, они неплохие. То, что сделано, служит выполнению целей спецоперации. Эти средства применяются для уничтожения живой силы противника, для выведения из строя его техники", - сказал он.
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Дмитрий МедведевБезопасностьТехнологииРоссияФорум "Армия — 2023"
 
 
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