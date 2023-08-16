https://ria.ru/20230816/oruzhie-1890446981.html

Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия

Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия - РИА Новости, 16.08.2023

Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил выполнение гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия, отметив, что оружейники... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:04

2023-08-16T17:04

2023-08-16T17:17

дмитрий медведев

безопасность

технологии

россия

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил выполнение гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия, отметив, что оружейники продемонстрировали неплохие возможности, и что эти средства служат выполнению целей спецоперации.Медведев в среду посетил форум "Армия-2023", где провел заседание рабочей группы ВПК. Там был рассмотрен ход выполнения гособоронзаказа, включая выпуск эффективных систем снайперского оружия."Мы рассмотри сегодня несколько вопросов в рамках нашей рабочей группы, в том числе вопрос обеспечения вооруженных сил снайперским оружием… Наши оружейники продемонстрировали свои возможности, они неплохие. То, что сделано, служит выполнению целей спецоперации. Эти средства применяются для уничтожения живой силы противника, для выведения из строя его техники", - сказал он.

https://ria.ru/20230809/opk-1889099584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, технологии, россия, форум "армия — 2023"