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Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие - РИА Новости, 16.08.2023
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01:06 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/oruzhie-1890318013.html
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие - РИА Новости, 16.08.2023
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам, которые изготавливали оружие при помощи 3D-принтера, сообщает местный телеканал 9News. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T01:06
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австралия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам, которые изготавливали оружие при помощи 3D-принтера, сообщает местный телеканал 9News. "Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырехмесячной операции", – передает 9News. По данным телеканала, в ходе обыска были найдены четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Подозреваемым предъявили обвинение в незаконном изготовлении и распространении оружия. "Сейчас проблема для нас в том, что это (оружие - ред.) может быть сделано в домашних условиях, и мы обеспокоены тем, что новая тенденция усиливается", – рассказал заместитель комиссара Кайли Уайтли. В июне 2022 года был арестован 18-летний австралиец. Ему предъявили аналогичные обвинения за 3D печать полуавтоматической винтовки.
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в мире, технологии, австралия, западная австралия
В мире, Технологии, Австралия, Западная Австралия
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие

9News: двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие

© iStock.com / visualspaceУченый настраивает 3D-принтер
Ученый настраивает 3D-принтер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / visualspace
Ученый настраивает 3D-принтер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам, которые изготавливали оружие при помощи 3D-принтера, сообщает местный телеканал 9News.
"Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырехмесячной операции", – передает 9News.
По данным телеканала, в ходе обыска были найдены четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Подозреваемым предъявили обвинение в незаконном изготовлении и распространении оружия.
"Сейчас проблема для нас в том, что это (оружие - ред.) может быть сделано в домашних условиях, и мы обеспокоены тем, что новая тенденция усиливается", – рассказал заместитель комиссара Кайли Уайтли.
В июне 2022 года был арестован 18-летний австралиец. Ему предъявили аналогичные обвинения за 3D печать полуавтоматической винтовки.
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В миреТехнологииАвстралияЗападная Австралия
 
 
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