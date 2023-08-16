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Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие - РИА Новости, 16.08.2023
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам, которые изготавливали оружие при помощи 3D-принтера, сообщает местный телеканал 9News. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T01:06
2023-08-16T01:06
2023-08-16T01:06
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам, которые изготавливали оружие при помощи 3D-принтера, сообщает местный телеканал 9News. "Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырехмесячной операции", – передает 9News. По данным телеканала, в ходе обыска были найдены четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Подозреваемым предъявили обвинение в незаконном изготовлении и распространении оружия. "Сейчас проблема для нас в том, что это (оружие - ред.) может быть сделано в домашних условиях, и мы обеспокоены тем, что новая тенденция усиливается", – рассказал заместитель комиссара Кайли Уайтли. В июне 2022 года был арестован 18-летний австралиец. Ему предъявили аналогичные обвинения за 3D печать полуавтоматической винтовки.
https://ria.ru/20200717/1574474767.html
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В мире, Технологии, Австралия, Западная Австралия
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
9News: двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие