https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html

Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР

Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 16.08.2023

Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР

Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:56

2023-08-16T15:56

2023-08-16T15:56

оренбургская область

луганская народная республика

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890428452_0:122:1024:698_1920x0_80_0_0_54a5a0f7ea4aa6585eecf4d67aed5ff4.jpg

ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 объектах образования и культуры, сообщает пресс-служба областного правительства. Региональные специалисты установили три котельные на газе и твердом топливе, а также заменили котельное оборудование на восьми объектах – это школы, библиотеки, музеи и дома культуры, говорится в сообщении. "Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефном Перевальском районе мы занимаемся уже второй год. Серьезное внимание уделяем подготовке к отопительному сезону. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого цитирует пресс-служба. К запуску систем отопления готовятся еще в восьми детских садов и школах, четырех домах культуры, а в двух административных зданиях заменены отопительные котлы. Силами оренбуржцев в Перевальске построена котельная на 1000 Вт для отопления многоквартирного дома. Работы на объектах образования планируется завершить до конца августа, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, денис паслер