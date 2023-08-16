https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 16.08.2023
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:56
2023-08-16T15:56
2023-08-16T15:56
оренбургская область
луганская народная республика
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 объектах образования и культуры, сообщает пресс-служба областного правительства. Региональные специалисты установили три котельные на газе и твердом топливе, а также заменили котельное оборудование на восьми объектах – это школы, библиотеки, музеи и дома культуры, говорится в сообщении. "Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефном Перевальском районе мы занимаемся уже второй год. Серьезное внимание уделяем подготовке к отопительному сезону. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого цитирует пресс-служба. К запуску систем отопления готовятся еще в восьми детских садов и школах, четырех домах культуры, а в двух административных зданиях заменены отопительные котлы. Силами оренбуржцев в Перевальске построена котельная на 1000 Вт для отопления многоквартирного дома. Работы на объектах образования планируется завершить до конца августа, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, денис паслер
Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 объектах образования и культуры, сообщает пресс-служба областного правительства.
Региональные специалисты установили три котельные на газе и твердом топливе, а также заменили котельное оборудование на восьми объектах – это школы, библиотеки, музеи и дома культуры, говорится в сообщении.
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"Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефном Перевальском районе мы занимаемся уже второй год. Серьезное внимание уделяем подготовке к отопительному сезону. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
, слова которого цитирует пресс-служба.
К запуску систем отопления готовятся еще в восьми детских садов и школах, четырех домах культуры, а в двух административных зданиях заменены отопительные котлы. Силами оренбуржцев в Перевальске построена котельная на 1000 Вт для отопления многоквартирного дома. Работы на объектах образования планируется завершить до конца августа, пояснили в пресс-службе.