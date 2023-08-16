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Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 16.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:56 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 16.08.2023
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:56
2023-08-16T15:56
оренбургская область
луганская народная республика
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 объектах образования и культуры, сообщает пресс-служба областного правительства. Региональные специалисты установили три котельные на газе и твердом топливе, а также заменили котельное оборудование на восьми объектах – это школы, библиотеки, музеи и дома культуры, говорится в сообщении. "Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефном Перевальском районе мы занимаемся уже второй год. Серьезное внимание уделяем подготовке к отопительному сезону. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого цитирует пресс-служба. К запуску систем отопления готовятся еще в восьми детских садов и школах, четырех домах культуры, а в двух административных зданиях заменены отопительные котлы. Силами оренбуржцев в Перевальске построена котельная на 1000 Вт для отопления многоквартирного дома. Работы на объектах образования планируется завершить до конца августа, пояснили в пресс-службе.
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луганская народная республика, денис паслер
Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Денис Паслер

Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР

CC BY 4.0 / Официальный портал ПравительстваОренбургской области/Cropped image / Специалисты из Оренбургской области провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
Специалисты из Оренбургской области провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал ПравительстваОренбургской области/Cropped image /
Специалисты из Оренбургской области провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургская область продолжает оказывать шефскую помощь Перевальскому району Луганской народной республики; с начала 2023 года ремонтные работы проведены на 11 объектах образования и культуры, сообщает пресс-служба областного правительства.
Региональные специалисты установили три котельные на газе и твердом топливе, а также заменили котельное оборудование на восьми объектах – это школы, библиотеки, музеи и дома культуры, говорится в сообщении.
Уход за пожилым человеком - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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"Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефном Перевальском районе мы занимаемся уже второй год. Серьезное внимание уделяем подготовке к отопительному сезону. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого цитирует пресс-служба.
К запуску систем отопления готовятся еще в восьми детских садов и школах, четырех домах культуры, а в двух административных зданиях заменены отопительные котлы. Силами оренбуржцев в Перевальске построена котельная на 1000 Вт для отопления многоквартирного дома. Работы на объектах образования планируется завершить до конца августа, пояснили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьЛуганская Народная РеспубликаДенис Паслер
 
 
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