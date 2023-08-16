https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367957.html

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье

Всероссийская акция "Ночь в кино" пройдет в Оренбургской области с 26 по 27 августа в рамках XVI Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

оренбургская область

оренбург

ночь кино

дмитрий дьяченко

клим шипенко

сергей урсуляк

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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь в кино" пройдет в Оренбургской области с 26 по 27 августа в рамках XVI Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства региона. Показы пройдут на 132 киноплощадках в разных городах и селах области. В программу включены, в том числе, три самые кассовые отечественные картины года: "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка, говорится в сообщении. В кинотеатре под открытым небом на площади Ленина в Оренбурге 27 августа с 17:00 покажут подряд фильмы "Чебурашка" и "Вызов", а в 20:00 в музейно-выставочном комплексе "Салют, Победа!" начнется демонстрация картины "Праведник". Вход на все кинопоказы свободный, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что всероссийская акция "Ночь кино" проходит уже в седьмой раз. В этом году в ней участвуют 88 субъектов РФ, в том числе новые регионы. Показы фильмов планируются почти на пяти тысячах площадок.

https://ria.ru/20230816/pamyat-1890365041.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, ночь кино, дмитрий дьяченко, клим шипенко, сергей урсуляк