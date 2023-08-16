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Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023
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Оренбургская область
 
12:19 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367957.html
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье
Всероссийская акция "Ночь в кино" пройдет в Оренбургской области с 26 по 27 августа в рамках XVI Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:19
2023-08-16T12:19
оренбургская область
оренбург
ночь кино
дмитрий дьяченко
клим шипенко
сергей урсуляк
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь в кино" пройдет в Оренбургской области с 26 по 27 августа в рамках XVI Международного кинофестиваля "Восток&amp;Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства региона. Показы пройдут на 132 киноплощадках в разных городах и селах области. В программу включены, в том числе, три самые кассовые отечественные картины года: "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка, говорится в сообщении. В кинотеатре под открытым небом на площади Ленина в Оренбурге 27 августа с 17:00 покажут подряд фильмы "Чебурашка" и "Вызов", а в 20:00 в музейно-выставочном комплексе "Салют, Победа!" начнется демонстрация картины "Праведник". Вход на все кинопоказы свободный, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что всероссийская акция "Ночь кино" проходит уже в седьмой раз. В этом году в ней участвуют 88 субъектов РФ, в том числе новые регионы. Показы фильмов планируются почти на пяти тысячах площадок.
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оренбург, ночь кино, дмитрий дьяченко, клим шипенко, сергей урсуляк
Оренбургская область, Оренбург, Ночь кино, Дмитрий Дьяченко, Клим Шипенко, Сергей Урсуляк

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Оренбуржье

© iStock.com / MixMediaДевушка смотрит фильм в кинотеатре
Девушка смотрит фильм в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / MixMedia
Девушка смотрит фильм в кинотеатре
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь в кино" пройдет в Оренбургской области с 26 по 27 августа в рамках XVI Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщает пресс-служба правительства региона.
Показы пройдут на 132 киноплощадках в разных городах и селах области. В программу включены, в том числе, три самые кассовые отечественные картины года: "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка, говорится в сообщении.
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В кинотеатре под открытым небом на площади Ленина в Оренбурге 27 августа с 17:00 покажут подряд фильмы "Чебурашка" и "Вызов", а в 20:00 в музейно-выставочном комплексе "Салют, Победа!" начнется демонстрация картины "Праведник". Вход на все кинопоказы свободный, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что всероссийская акция "Ночь кино" проходит уже в седьмой раз. В этом году в ней участвуют 88 субъектов РФ, в том числе новые регионы. Показы фильмов планируются почти на пяти тысячах площадок.
 
Оренбургская областьОренбургНочь киноДмитрий ДьяченкоКлим ШипенкоСергей Урсуляк
 
 
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