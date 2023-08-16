https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html

Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье

Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023

Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье

В Оренбургской области с 1 сентября начнется поэтапное внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

оренбургская область

орск

новотроицк

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. В Оренбургской области с 1 сентября начнется поэтапное внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства региона. Там напомнили, что это федеральная программа, которая реализуется Минтрудом России с 2018 года в виде пилотных проектов в отдельных регионах страны. "Дорожную карту" проекта в Оренбургской области утвердили 15 августа на заседании правительства региона. Система подразумевает бесплатный уход за людьми, которые не могут себя самостоятельно обслуживать. Это 50 услуг, от 14 до 28 часов ухода в неделю на одного человека. В Оренбуржье определены два пилотные города проекта – Орск и Новотроицк, пояснили в пресс-службе. "Не дожидаясь внедрения федерального проекта долговременного ухода, мы еще в 2020 году приступили к реализации собственной программы. Она успешно работает и востребована среди оренбуржцев. Федеральные стандарты позволят нам охватить бесплатной помощью еще больше людей. Для того, чтобы ухаживать за пожилыми и больными родственниками, многие уходят с работы. С появлением помощников они смогут вернуться в профессию, в экономику региона", – приводит пресс-служба слова губернатора области Дениса Паслера. В этом году помощь получат 250 человек, которых определят эксперты комплексных центров социального обслуживания. Обучение экспертов идет с 8 августа при поддержке благотворительного фонда "Старость в радость". Для организации бесплатного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью будет создано 156 новых рабочих мест. Обучение сотрудников стартует в этом месяце на базе Оренбургского областного медицинского колледжа, добавили в пресс-службе. Кроме того, в Новотроицке и Орске откроются пункты проката средств реабилитации. Сейчас идет закупка оборудования. Также на базе центров соцобслуживания заработают "Школы ухода" для родственников пожилых и маломобильных граждан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, отметили власти региона.

https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890187203.html

https://ria.ru/20230811/fap-1889631727.html

орск

новотроицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орск, новотроицк, денис паслер