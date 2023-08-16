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Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:19 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html
Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье
Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023
Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье
В Оренбургской области с 1 сентября начнется поэтапное внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:19
2023-08-16T12:19
оренбургская область
орск
новотроицк
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. В Оренбургской области с 1 сентября начнется поэтапное внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства региона. Там напомнили, что это федеральная программа, которая реализуется Минтрудом России с 2018 года в виде пилотных проектов в отдельных регионах страны. "Дорожную карту" проекта в Оренбургской области утвердили 15 августа на заседании правительства региона. Система подразумевает бесплатный уход за людьми, которые не могут себя самостоятельно обслуживать. Это 50 услуг, от 14 до 28 часов ухода в неделю на одного человека. В Оренбуржье определены два пилотные города проекта – Орск и Новотроицк, пояснили в пресс-службе. "Не дожидаясь внедрения федерального проекта долговременного ухода, мы еще в 2020 году приступили к реализации собственной программы. Она успешно работает и востребована среди оренбуржцев. Федеральные стандарты позволят нам охватить бесплатной помощью еще больше людей. Для того, чтобы ухаживать за пожилыми и больными родственниками, многие уходят с работы. С появлением помощников они смогут вернуться в профессию, в экономику региона", – приводит пресс-служба слова губернатора области Дениса Паслера. В этом году помощь получат 250 человек, которых определят эксперты комплексных центров социального обслуживания. Обучение экспертов идет с 8 августа при поддержке благотворительного фонда "Старость в радость". Для организации бесплатного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью будет создано 156 новых рабочих мест. Обучение сотрудников стартует в этом месяце на базе Оренбургского областного медицинского колледжа, добавили в пресс-службе. Кроме того, в Новотроицке и Орске откроются пункты проката средств реабилитации. Сейчас идет закупка оборудования. Также на базе центров соцобслуживания заработают "Школы ухода" для родственников пожилых и маломобильных граждан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, отметили власти региона.
https://ria.ru/20230815/orenburzhe-1890187203.html
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орск, новотроицк, денис паслер
Оренбургская область, Орск, Новотроицк, Денис Паслер

Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье

© iStock.com / BarcinУход за пожилым человеком
Уход за пожилым человеком - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / Barcin
Уход за пожилым человеком
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. В Оренбургской области с 1 сентября начнется поэтапное внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства региона.
Там напомнили, что это федеральная программа, которая реализуется Минтрудом России с 2018 года в виде пилотных проектов в отдельных регионах страны. "Дорожную карту" проекта в Оренбургской области утвердили 15 августа на заседании правительства региона.
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Система подразумевает бесплатный уход за людьми, которые не могут себя самостоятельно обслуживать. Это 50 услуг, от 14 до 28 часов ухода в неделю на одного человека. В Оренбуржье определены два пилотные города проекта – Орск и Новотроицк, пояснили в пресс-службе.
"Не дожидаясь внедрения федерального проекта долговременного ухода, мы еще в 2020 году приступили к реализации собственной программы. Она успешно работает и востребована среди оренбуржцев. Федеральные стандарты позволят нам охватить бесплатной помощью еще больше людей. Для того, чтобы ухаживать за пожилыми и больными родственниками, многие уходят с работы. С появлением помощников они смогут вернуться в профессию, в экономику региона", – приводит пресс-служба слова губернатора области Дениса Паслера.
В этом году помощь получат 250 человек, которых определят эксперты комплексных центров социального обслуживания. Обучение экспертов идет с 8 августа при поддержке благотворительного фонда "Старость в радость".
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Для организации бесплатного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью будет создано 156 новых рабочих мест. Обучение сотрудников стартует в этом месяце на базе Оренбургского областного медицинского колледжа, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в Новотроицке и Орске откроются пункты проката средств реабилитации. Сейчас идет закупка оборудования. Также на базе центров соцобслуживания заработают "Школы ухода" для родственников пожилых и маломобильных граждан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, отметили власти региона.
 
Оренбургская областьОрскНовотроицкДенис Паслер
 
 
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