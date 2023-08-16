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Посев озимых культур начался в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:58 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367058.html
Посев озимых культур начался в Оренбуржье
Посев озимых культур начался в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023
Посев озимых культур начался в Оренбуржье
Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:58
2023-08-16T11:58
оренбургская область
оренбург
первомайский район
октябрьский
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Оренбуржье одновременно идут посевная и уборка урожая. Парк техники, запасы семян и удобрений, ГСМ (горюче-смазочных материалов – прим. ред.) – всего достаточно для нормального хода кампаний. Очень важно провести сев качественно и своевременно. Текущие данные по урожаю подтверждают правильность нашего решения об увеличении озимого клина: на сегодня из 1,8 миллиона тонн намолоченного зерна 1,3 миллиона – это озимые, уборка которых подходит к концу", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Сообщается, что первыми начали сев Акбулакский, Красногвардейский, Матвеевский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Ташлинский, Первомайский районы, Оренбург и Сорочинский городской округ. План по озимым в регионе составляет один миллион гектаров. На 15 августа засеяно 14,2 тысячи гектаров. Наибольшие площади планируются в хозяйствах Новосергиевского, Оренбургского, Тоцкого, Ташлинского и Бузулукского районов, пояснили в пресс-службе.
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оренбург, первомайский район , октябрьский, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Первомайский район , Октябрьский, Денис Паслер

Посев озимых культур начался в Оренбуржье

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Оренбуржье одновременно идут посевная и уборка урожая. Парк техники, запасы семян и удобрений, ГСМ (горюче-смазочных материалов – прим. ред.) – всего достаточно для нормального хода кампаний. Очень важно провести сев качественно и своевременно. Текущие данные по урожаю подтверждают правильность нашего решения об увеличении озимого клина: на сегодня из 1,8 миллиона тонн намолоченного зерна 1,3 миллиона – это озимые, уборка которых подходит к концу", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
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7 августа, 13:30
Сообщается, что первыми начали сев Акбулакский, Красногвардейский, Матвеевский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Ташлинский, Первомайский районы, Оренбург и Сорочинский городской округ.
План по озимым в регионе составляет один миллион гектаров. На 15 августа засеяно 14,2 тысячи гектаров. Наибольшие площади планируются в хозяйствах Новосергиевского, Оренбургского, Тоцкого, Ташлинского и Бузулукского районов, пояснили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьОренбургПервомайский районОктябрьскийДенис Паслер
 
 
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