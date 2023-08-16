https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367058.html

Посев озимых культур начался в Оренбуржье

Посев озимых культур начался в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023

Посев озимых культур начался в Оренбуржье

Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:58

2023-08-16T11:58

2023-08-16T11:58

оренбургская область

оренбург

первомайский район

октябрьский

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Оренбуржье одновременно идут посевная и уборка урожая. Парк техники, запасы семян и удобрений, ГСМ (горюче-смазочных материалов – прим. ред.) – всего достаточно для нормального хода кампаний. Очень важно провести сев качественно и своевременно. Текущие данные по урожаю подтверждают правильность нашего решения об увеличении озимого клина: на сегодня из 1,8 миллиона тонн намолоченного зерна 1,3 миллиона – это озимые, уборка которых подходит к концу", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Сообщается, что первыми начали сев Акбулакский, Красногвардейский, Матвеевский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Ташлинский, Первомайский районы, Оренбург и Сорочинский городской округ. План по озимым в регионе составляет один миллион гектаров. На 15 августа засеяно 14,2 тысячи гектаров. Наибольшие площади планируются в хозяйствах Новосергиевского, Оренбургского, Тоцкого, Ташлинского и Бузулукского районов, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230807/orsk-1888605696.html

оренбург

первомайский район

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, первомайский район , октябрьский, денис паслер