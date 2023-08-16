https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367058.html
Посев озимых культур начался в Оренбуржье
Посев озимых культур начался в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2023
Посев озимых культур начался в Оренбуржье
Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:58
2023-08-16T11:58
2023-08-16T11:58
оренбургская область
оренбург
первомайский район
октябрьский
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Оренбуржье одновременно идут посевная и уборка урожая. Парк техники, запасы семян и удобрений, ГСМ (горюче-смазочных материалов – прим. ред.) – всего достаточно для нормального хода кампаний. Очень важно провести сев качественно и своевременно. Текущие данные по урожаю подтверждают правильность нашего решения об увеличении озимого клина: на сегодня из 1,8 миллиона тонн намолоченного зерна 1,3 миллиона – это озимые, уборка которых подходит к концу", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Сообщается, что первыми начали сев Акбулакский, Красногвардейский, Матвеевский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Ташлинский, Первомайский районы, Оренбург и Сорочинский городской округ. План по озимым в регионе составляет один миллион гектаров. На 15 августа засеяно 14,2 тысячи гектаров. Наибольшие площади планируются в хозяйствах Новосергиевского, Оренбургского, Тоцкого, Ташлинского и Бузулукского районов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230807/orsk-1888605696.html
оренбург
первомайский район
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, первомайский район , октябрьский, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Первомайский район , Октябрьский, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур; для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Оренбуржье одновременно идут посевная и уборка урожая. Парк техники, запасы семян и удобрений, ГСМ (горюче-смазочных материалов – прим. ред.) – всего достаточно для нормального хода кампаний. Очень важно провести сев качественно и своевременно. Текущие данные по урожаю подтверждают правильность нашего решения об увеличении озимого клина: на сегодня из 1,8 миллиона тонн намолоченного зерна 1,3 миллиона – это озимые, уборка которых подходит к концу", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
"Безопасные и качественные дороги": в Орске обновили четыре магистрали
Сообщается, что первыми начали сев Акбулакский, Красногвардейский, Матвеевский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Ташлинский, Первомайский районы, Оренбург и Сорочинский городской округ.
План по озимым в регионе составляет один миллион гектаров. На 15 августа засеяно 14,2 тысячи гектаров. Наибольшие площади планируются в хозяйствах Новосергиевского, Оренбургского, Тоцкого, Ташлинского и Бузулукского районов, пояснили в пресс-службе.