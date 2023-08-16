https://ria.ru/20230816/obstrel-1890458189.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными снарядами - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными снарядами
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:51
2023-08-16T17:51
2023-08-16T17:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.15 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Также представительство ранее сообщило, что украинские войска выпустили в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку и Ясиноватскому району