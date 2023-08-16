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Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890432168.html
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Макеевке и Киевскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:02
2023-08-16T16:02
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Макеевке и Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 15.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Через пять минут украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/donetsk-1890394385.html
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890315618.html
донецк
макеевка
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили десять кассетных снарядов по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Макеевке и Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 15.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
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Через пять минут украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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