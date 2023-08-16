https://ria.ru/20230816/obstrel-1890432168.html

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 16.08.2023

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Макеевке и Киевскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:02

2023-08-16T16:02

2023-08-16T16:02

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Макеевке и Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 15.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Через пять минут украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230816/donetsk-1890394385.html

https://ria.ru/20230816/obstrel-1890315618.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк