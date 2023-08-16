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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890339290.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за 45 минут, сообщило представительствоДНР в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:28
2023-08-16T09:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за 45 минут, сообщило представительствоДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:05 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 8.15 до 8.50 было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Кроме того, в 8.40 и 8.45 украинские военные выпустили по три таких же снаряда по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский район - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890295567.html
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донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за 45 минут, сообщило представительствоДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:05 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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Вчера, 19:56
По данным ведомства, с 8.15 до 8.50 было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Кроме того, в 8.40 и 8.45 украинские военные выпустили по три таких же снаряда по Никитовскому району Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский район - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Вчера, 22:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтирол
 
 
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