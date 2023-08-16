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В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890336542.html
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания - РИА Новости, 16.08.2023
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
Здание школы, дом культуры и жилые дома повреждены после обстрела со стороны Украины в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:05
2023-08-16T09:05
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Здание школы, дом культуры и жилые дома повреждены после обстрела со стороны Украины в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры", – написал Богомаз. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Климовский район– один из шести приграничных районов Брянской области. Неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889341944.html
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брянская область
украина
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брянская область, украина, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания

В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и ДК

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Здание школы, дом культуры и жилые дома повреждены после обстрела со стороны Украины в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры", – написал Богомаз.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух
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Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Климовский район– один из шести приграничных районов Брянской области. Неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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