https://ria.ru/20230816/obstrel-1890336542.html
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания - РИА Новости, 16.08.2023
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
Здание школы, дом культуры и жилые дома повреждены после обстрела со стороны Украины в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:05
2023-08-16T09:05
2023-08-16T09:05
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Здание школы, дом культуры и жилые дома повреждены после обстрела со стороны Украины в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры", – написал Богомаз. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Климовский район– один из шести приграничных районов Брянской области. Неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889341944.html
https://ria.ru/20230815/drg-1890200640.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, украина, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и ДК