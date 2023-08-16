https://ria.ru/20230816/obstrel-1890336542.html

В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания

В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания - РИА Новости, 16.08.2023

В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания

Здание школы, дом культуры и жилые дома повреждены после обстрела со стороны Украины в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:05

2023-08-16T09:05

2023-08-16T09:05

специальная военная операция на украине

брянская область

украина

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Здание школы, дом культуры и жилые дома повреждены после обстрела со стороны Украины в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры", – написал Богомаз. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Климовский район– один из шести приграничных районов Брянской области. Неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230810/obstrel-1889341944.html

https://ria.ru/20230815/drg-1890200640.html

брянская область

украина

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, украина, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины