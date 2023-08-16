https://ria.ru/20230816/niger-1890438385.html
В Нигере собирают добровольцев для борьбы с интервенцией, пишут СМИ
В Нигере собирают добровольцев для борьбы с интервенцией, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023
В Нигере собирают добровольцев для борьбы с интервенцией, пишут СМИ
Жители Нигера начнут призывать добровольцев для подготовки к потенциальной интервенции в страну, сообщает агентство Ассоушиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:29
2023-08-16T16:29
2023-08-16T16:29
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нигерия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жители Нигера начнут призывать добровольцев для подготовки к потенциальной интервенции в страну, сообщает агентство Ассоушиэйтед Пресс со ссылкой на добровольцев. По данным агентства, инициатива, выдвинутая группой местных жителей в столице Нигера Ниамее, направлена на набор десятков тысяч добровольцев со всей страны для регистрации в группу "Добровольцы в защиту Нигера". "Группа будет сражаться, оказывать медицинскую помощь и обеспечивать техническую и инженерную логистику... на случай, если хунте понадобится помощь", - рассказал Ассошиэйтед Пресс один из основателей движения добровольцев Амсару Бако во вторник. Кампания по вербовке добровольцев должна начаться в субботу в Ниамее, а также в городах у границ с Нигерией и Бенином, сообщает агентство. "Список людей будет передан хунте для вызова людей в случае необходимости. ...Хунта не участвует в этом, но знает об этой инициативе", - отмечает агентство со ссылкой на Бако. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230816/niger-1890383831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, ниамей, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Нигерия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере собирают добровольцев для борьбы с интервенцией, пишут СМИ
AP: жители Нигера собирают добровольцев для борьбы с возможной интервенцией