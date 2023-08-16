https://ria.ru/20230816/niger-1890322334.html

Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера

Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера - РИА Новости, 16.08.2023

Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера

Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу на встрече с главой МИД Габона Эрманом Иммонго заявил о... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:39

2023-08-16T03:39

2023-08-16T03:39

в мире

нигер

нигерия

западная африка

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу на встрече с главой МИД Габона Эрманом Иммонго заявил о необходимости сохранить санкции ЭКОВАС в отношении Нигера. "Мы работаем, чтобы не усугублять проблему. У нас есть благонамеренные люди, которые вмешались. Я понимаю страх нашего народа перед любой формой военных действий. Мы работаем над сохранением санкций в силе и строго следуем им", - приводит слова Тинубу издание Vanguard.ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230815/oon-1890301382.html

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в мире, нигер, нигерия, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023