https://ria.ru/20230816/niger-1890322334.html
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера - РИА Новости, 16.08.2023
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера
Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу на встрече с главой МИД Габона Эрманом Иммонго заявил о... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:39
2023-08-16T03:39
2023-08-16T03:39
в мире
нигер
нигерия
западная африка
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу на встрече с главой МИД Габона Эрманом Иммонго заявил о необходимости сохранить санкции ЭКОВАС в отношении Нигера. "Мы работаем, чтобы не усугублять проблему. У нас есть благонамеренные люди, которые вмешались. Я понимаю страх нашего народа перед любой формой военных действий. Мы работаем над сохранением санкций в силе и строго следуем им", - приводит слова Тинубу издание Vanguard.ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230815/oon-1890301382.html
нигер
нигерия
западная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_604:74:2817:1733_1920x0_80_0_0_f5126c6bd42405779a9f94cb0efe36a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, нигерия, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Нигерия, Западная Африка, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций в отношении Нигера