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Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 16.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:13 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/moskva-1890399962.html
Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве
Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 16.08.2023
Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 90% многоквартирных домов и социальных учреждений, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:13
2023-08-16T14:13
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 90% многоквартирных домов и социальных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону вышла на финишную прямую, в настоящее время уже подготовлены более 90% жилых домов и социальных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на особом контроле находится подготовка к зиме социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других. Ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. "Специалисты ПАО "МОЭК" завершают проверку городских тепловых сетей, это - более 17 тысяч километров трубопроводов. С середины мая проводятся температурные и гидравлические испытания, которые позволяют выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности в столице будут подготовлены более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов. -0-
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москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК

Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 90% многоквартирных домов и социальных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону вышла на финишную прямую, в настоящее время уже подготовлены более 90% жилых домов и социальных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что на особом контроле находится подготовка к зиме социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других. Ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь.
"Специалисты ПАО "МОЭК" завершают проверку городских тепловых сетей, это - более 17 тысяч километров трубопроводов. С середины мая проводятся температурные и гидравлические испытания, которые позволяют выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности в столице будут подготовлены более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМОЭК
 
 
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