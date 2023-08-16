https://ria.ru/20230816/moskva-1890399962.html

Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве

Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 16.08.2023

Более 90% домов и соцучреждений подготовили к отопительному сезону в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 90% многоквартирных домов и социальных учреждений, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:13

2023-08-16T14:13

2023-08-16T14:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

моэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 90% многоквартирных домов и социальных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону вышла на финишную прямую, в настоящее время уже подготовлены более 90% жилых домов и социальных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на особом контроле находится подготовка к зиме социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других. Ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. "Специалисты ПАО "МОЭК" завершают проверку городских тепловых сетей, это - более 17 тысяч километров трубопроводов. С середины мая проводятся температурные и гидравлические испытания, которые позволяют выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности в столице будут подготовлены более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов. -0-

https://ria.ru/20230816/blagoustroystvo-1890344002.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, моэк