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В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО - РИА Новости, 16.08.2023
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Тверская область
 
22:37 16.08.2023 (обновлено: 22:43 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/medkolledzhi-1890508910.html
В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО
В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО - РИА Новости, 16.08.2023
В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО
В медицинских колледжах Тверской области введены дополнительные бюджетные места для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:37
2023-08-16T22:43
тверская область
общество
тверь
игорь руденя
вышний волочек
кашин
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ТВЕРЬ, 16 авг – РИА Новости. В медицинских колледжах Тверской области введены дополнительные бюджетные места для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в среду провёл губернатор региона Игорь Руденя. "Это часть поддержки семей наших военнослужащих. В то время, когда отцы находятся на передовой, мы должны позаботиться о том, чтобы их дети могли получить достойную профессию", - процитировали в пресс-службе слова Рудени. Поступить в медицинские учебные заведения региона изъявили желание 12 детей военнослужащих. Они будут учиться в Тверском, Бежецком, Вышневолоцком и Кимрском колледжах. На заседании приняты решения о стипендиальном обеспечении, материальных выплатах, соцподдержке будущих студентов. Сегодня популярность среднего медицинского образования среди выпускников школ растёт. Так, конкурс в Тверской медколледж составляет почти 10 человек на бюджетное место. В 2023 году медицинские колледжи Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Кашина и Кимр выпустили 649 молодых специалистов. Выпускники освоили востребованные в регионе специальности: "Акушерское дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология ортопедическая", "Фармация", "Лечебное дело" и "Сестринское дело". Большинство молодых специалистов планируют трудоустроиться в учреждения здравоохранения Верхневолжья, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230801/vyplaty-1887684102.html
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общество, тверь, игорь руденя, вышний волочек, кашин
Тверская область, Общество, Тверь, Игорь Руденя, Вышний Волочек, Кашин
В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО

В медколледжах Верхневолжья созданы бюджетные места для детей участников СВО

© Fotolia / YuliТверь
Тверь - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Fotolia / Yuli
Тверь. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 16 авг – РИА Новости. В медицинских колледжах Тверской области введены дополнительные бюджетные места для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в среду провёл губернатор региона Игорь Руденя.
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"Это часть поддержки семей наших военнослужащих. В то время, когда отцы находятся на передовой, мы должны позаботиться о том, чтобы их дети могли получить достойную профессию", - процитировали в пресс-службе слова Рудени.
Поступить в медицинские учебные заведения региона изъявили желание 12 детей военнослужащих. Они будут учиться в Тверском, Бежецком, Вышневолоцком и Кимрском колледжах.
На заседании приняты решения о стипендиальном обеспечении, материальных выплатах, соцподдержке будущих студентов.
Сегодня популярность среднего медицинского образования среди выпускников школ растёт. Так, конкурс в Тверской медколледж составляет почти 10 человек на бюджетное место.
В 2023 году медицинские колледжи Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Кашина и Кимр выпустили 649 молодых специалистов. Выпускники освоили востребованные в регионе специальности: "Акушерское дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология ортопедическая", "Фармация", "Лечебное дело" и "Сестринское дело". Большинство молодых специалистов планируют трудоустроиться в учреждения здравоохранения Верхневолжья, пояснили в пресс-службе.
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