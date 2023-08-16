https://ria.ru/20230816/medkolledzhi-1890508910.html

В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО

В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО - РИА Новости, 16.08.2023

В медколледжах Верхневолжья созданы места для детей участников СВО

В медицинских колледжах Тверской области введены дополнительные бюджетные места для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:37

2023-08-16T22:37

2023-08-16T22:43

тверская область

общество

тверь

игорь руденя

вышний волочек

кашин

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ТВЕРЬ, 16 авг – РИА Новости. В медицинских колледжах Тверской области введены дополнительные бюджетные места для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в среду провёл губернатор региона Игорь Руденя. "Это часть поддержки семей наших военнослужащих. В то время, когда отцы находятся на передовой, мы должны позаботиться о том, чтобы их дети могли получить достойную профессию", - процитировали в пресс-службе слова Рудени. Поступить в медицинские учебные заведения региона изъявили желание 12 детей военнослужащих. Они будут учиться в Тверском, Бежецком, Вышневолоцком и Кимрском колледжах. На заседании приняты решения о стипендиальном обеспечении, материальных выплатах, соцподдержке будущих студентов. Сегодня популярность среднего медицинского образования среди выпускников школ растёт. Так, конкурс в Тверской медколледж составляет почти 10 человек на бюджетное место. В 2023 году медицинские колледжи Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Кашина и Кимр выпустили 649 молодых специалистов. Выпускники освоили востребованные в регионе специальности: "Акушерское дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология ортопедическая", "Фармация", "Лечебное дело" и "Сестринское дело". Большинство молодых специалистов планируют трудоустроиться в учреждения здравоохранения Верхневолжья, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230801/vyplaty-1887684102.html

https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886989365.html

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общество, тверь, игорь руденя, вышний волочек, кашин