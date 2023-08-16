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Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков - РИА Новости, 16.08.2023
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18:57 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/markirovka-1890478257.html
Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков
Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков - РИА Новости, 16.08.2023
Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков
Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Минздрав поддержал его предложение о маркировке полезных... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:57
2023-08-16T18:57
общество
москва
здоровье - общество
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Минздрав поддержал его предложение о маркировке полезных продуктов питания. "Я уже обратился с этой инициативой в минздрав, он эту инициативу поддержал", - сказал Даванков в ходе дебатов в эфире телеканала "Москва Доверие". Он добавил, что сейчас в богатом ассортименте продуктов сложно идентифицировать хороший состав, ведь на этикетке написано очень много. Парламентарий считает, что инициатива поможет сохранить здоровье москвичей и сделать их жизнь долгой.
https://ria.ru/20230721/maslo-1885444529.html
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общество, москва, здоровье - общество, владислав даванков, госдума рф
Общество, Москва, Здоровье - Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков

Даванков: Минздрав поддержал предложение о маркировке здоровых продуктов питания

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Минздрав поддержал его предложение о маркировке полезных продуктов питания.
«
"Я уже обратился с этой инициативой в минздрав, он эту инициативу поддержал", - сказал Даванков в ходе дебатов в эфире телеканала "Москва Доверие".
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Он добавил, что сейчас в богатом ассортименте продуктов сложно идентифицировать хороший состав, ведь на этикетке написано очень много.
Парламентарий считает, что инициатива поможет сохранить здоровье москвичей и сделать их жизнь долгой.
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ОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
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