https://ria.ru/20230816/markirovka-1890478257.html

Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков

Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков - РИА Новости, 16.08.2023

Минздрав поддержал идею о маркировке здоровых продуктов, заявил Даванков

Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Минздрав поддержал его предложение о маркировке полезных... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:57

2023-08-16T18:57

2023-08-16T18:57

общество

москва

здоровье - общество

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что Минздрав поддержал его предложение о маркировке полезных продуктов питания. "Я уже обратился с этой инициативой в минздрав, он эту инициативу поддержал", - сказал Даванков в ходе дебатов в эфире телеканала "Москва Доверие". Он добавил, что сейчас в богатом ассортименте продуктов сложно идентифицировать хороший состав, ведь на этикетке написано очень много. Парламентарий считает, что инициатива поможет сохранить здоровье москвичей и сделать их жизнь долгой.

https://ria.ru/20230721/maslo-1885444529.html

https://ria.ru/20230710/gvineya-1883193026.html

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