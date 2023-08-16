Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/marketpleys-1890326536.html
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий - РИА Новости, 16.08.2023
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий
Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:14
2023-08-16T06:14
общество
технологии
новосибирск
новосибирский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882795140_0:83:3157:1860_1920x0_80_0_0_6d16f4f9d544b368d29424c1a6a2a0e5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с продажи уникальной информации о них, рассказали РИА Новости в пресс-центре оператора акселерационных программ – платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Суть проекта в том, что краевед размещает информацию об уникальном месте досуга (фото, описание, подробный маршрут), пользователь заходит, покупает локацию, и ему в личный кабинет приходит вся информация о ней. Затем деньги поступают краеведу. Для проекта студенты выкупили домен гдекрасиво.рф. "Уникальность решения заключается в сборе с краеведов авторского оригинального контента о локациях. В отличие от аналогов, представляющих подобную информацию только по регионам, данный маркетплейс на единой платформе собирает данные по всем крупным городам России", - рассказал один из лидеров проекта Артур Галушкин, слова которого привели в сообщении. Отмечается, что зайдя на сайт, пользователь сможет выбрать локацию по душе - от диких пляжей до необычных музеев - кликнув на описание заведения или галерею с фотографиями. "На данный момент мы проверяем готовность людей к покупке информации об уникальных местах для досуга и отдыха в городе и за его пределами", - уточнил Галушкин. Также в НТИ сообщили, что в платформу будет интегрирована рекомендательная система, которая анализирует интересы пользователей и предлагает релевантные их запросам места.
https://ria.ru/20230501/moskva-1868938624.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882795140_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b58adc3c92dbf6d871d3aac0a8b4369f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, новосибирск, новосибирский государственный университет
Общество, Технологии, Новосибирск, Новосибирский государственный университет
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий

Студенты из Новосибирска разработали маркетплейс локаций для путешествий

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкВид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай
Вид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Вид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с продажи уникальной информации о них, рассказали РИА Новости в пресс-центре оператора акселерационных программ – платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Суть проекта в том, что краевед размещает информацию об уникальном месте досуга (фото, описание, подробный маршрут), пользователь заходит, покупает локацию, и ему в личный кабинет приходит вся информация о ней. Затем деньги поступают краеведу. Для проекта студенты выкупили домен гдекрасиво.рф.
«
"Уникальность решения заключается в сборе с краеведов авторского оригинального контента о локациях. В отличие от аналогов, представляющих подобную информацию только по регионам, данный маркетплейс на единой платформе собирает данные по всем крупным городам России", - рассказал один из лидеров проекта Артур Галушкин, слова которого привели в сообщении.
Отмечается, что зайдя на сайт, пользователь сможет выбрать локацию по душе - от диких пляжей до необычных музеев - кликнув на описание заведения или галерею с фотографиями. "На данный момент мы проверяем готовность людей к покупке информации об уникальных местах для досуга и отдыха в городе и за его пределами", - уточнил Галушкин.
Также в НТИ сообщили, что в платформу будет интегрирована рекомендательная система, которая анализирует интересы пользователей и предлагает релевантные их запросам места.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми
1 мая, 09:48
 
ОбществоТехнологииНовосибирскНовосибирский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала