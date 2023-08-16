https://ria.ru/20230816/marketpleys-1890326536.html

В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий

В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий - РИА Новости, 16.08.2023

В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий

Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:14

2023-08-16T06:14

2023-08-16T06:14

общество

технологии

новосибирск

новосибирский государственный университет

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с продажи уникальной информации о них, рассказали РИА Новости в пресс-центре оператора акселерационных программ – платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Суть проекта в том, что краевед размещает информацию об уникальном месте досуга (фото, описание, подробный маршрут), пользователь заходит, покупает локацию, и ему в личный кабинет приходит вся информация о ней. Затем деньги поступают краеведу. Для проекта студенты выкупили домен гдекрасиво.рф. "Уникальность решения заключается в сборе с краеведов авторского оригинального контента о локациях. В отличие от аналогов, представляющих подобную информацию только по регионам, данный маркетплейс на единой платформе собирает данные по всем крупным городам России", - рассказал один из лидеров проекта Артур Галушкин, слова которого привели в сообщении. Отмечается, что зайдя на сайт, пользователь сможет выбрать локацию по душе - от диких пляжей до необычных музеев - кликнув на описание заведения или галерею с фотографиями. "На данный момент мы проверяем готовность людей к покупке информации об уникальных местах для досуга и отдыха в городе и за его пределами", - уточнил Галушкин. Также в НТИ сообщили, что в платформу будет интегрирована рекомендательная система, которая анализирует интересы пользователей и предлагает релевантные их запросам места.

https://ria.ru/20230501/moskva-1868938624.html

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общество, технологии, новосибирск, новосибирский государственный университет