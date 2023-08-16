https://ria.ru/20230816/marketpleys-1890326536.html
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий - РИА Новости, 16.08.2023
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий
Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:14
2023-08-16T06:14
2023-08-16T06:14
общество
технологии
новосибирск
новосибирский государственный университет
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с продажи уникальной информации о них, рассказали РИА Новости в пресс-центре оператора акселерационных программ – платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Суть проекта в том, что краевед размещает информацию об уникальном месте досуга (фото, описание, подробный маршрут), пользователь заходит, покупает локацию, и ему в личный кабинет приходит вся информация о ней. Затем деньги поступают краеведу. Для проекта студенты выкупили домен гдекрасиво.рф. "Уникальность решения заключается в сборе с краеведов авторского оригинального контента о локациях. В отличие от аналогов, представляющих подобную информацию только по регионам, данный маркетплейс на единой платформе собирает данные по всем крупным городам России", - рассказал один из лидеров проекта Артур Галушкин, слова которого привели в сообщении. Отмечается, что зайдя на сайт, пользователь сможет выбрать локацию по душе - от диких пляжей до необычных музеев - кликнув на описание заведения или галерею с фотографиями. "На данный момент мы проверяем готовность людей к покупке информации об уникальных местах для досуга и отдыха в городе и за его пределами", - уточнил Галушкин. Также в НТИ сообщили, что в платформу будет интегрирована рекомендательная система, которая анализирует интересы пользователей и предлагает релевантные их запросам места.
https://ria.ru/20230501/moskva-1868938624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, новосибирск, новосибирский государственный университет
Общество, Технологии, Новосибирск, Новосибирский государственный университет
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий
Студенты из Новосибирска разработали маркетплейс локаций для путешествий
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Студенты из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали маркетплейс, куда краеведы смогут выкладывать интересные локации и получать деньги с продажи уникальной информации о них, рассказали РИА Новости в пресс-центре оператора акселерационных программ – платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Суть проекта в том, что краевед размещает информацию об уникальном месте досуга (фото, описание, подробный маршрут), пользователь заходит, покупает локацию, и ему в личный кабинет приходит вся информация о ней. Затем деньги поступают краеведу. Для проекта студенты выкупили домен гдекрасиво.рф.
«
"Уникальность решения заключается в сборе с краеведов авторского оригинального контента о локациях. В отличие от аналогов, представляющих подобную информацию только по регионам, данный маркетплейс на единой платформе собирает данные по всем крупным городам России", - рассказал один из лидеров проекта Артур Галушкин, слова которого привели в сообщении.
Отмечается, что зайдя на сайт, пользователь сможет выбрать локацию по душе - от диких пляжей до необычных музеев - кликнув на описание заведения или галерею с фотографиями. "На данный момент мы проверяем готовность людей к покупке информации об уникальных местах для досуга и отдыха в городе и за его пределами", - уточнил Галушкин.
Также в НТИ сообщили, что в платформу будет интегрирована рекомендательная система, которая анализирует интересы пользователей и предлагает релевантные их запросам места.
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