https://ria.ru/20230816/makhovik-1890395164.html

Запад стремится заработать на конфликте на Украине, заявил Медведев

Запад стремится заработать на конфликте на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 16.08.2023

Запад стремится заработать на конфликте на Украине, заявил Медведев

Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:59

2023-08-16T13:59

2023-08-16T13:59

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

украина

россия

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", - сказал Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023". По его словам, российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать. На фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы", отметил зампред Совбеза РФ. "Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - пояснил Медведев. Во время посещения выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, он осмотрел множество ручных гранатометов, противотанковых комплексов и стрелкового оружия западного производства. Здесь же ему показали артустановку М777 американского производства, бронеавтомобили "Хаммер" и различные западные средства связи. На открытой экспозиции, где представлена захваченная бронетехника, Медведеву продемонстрировали украинские танки Т-64БВ и Т-72АГ, шведскую БМП CV90-40, а также бронеавтомобиль "Тритон" и американский БТР M-113 модернизированный в Нидерландах. На этой же экспозиции зампред Совбеза РФ осмотрел сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

https://ria.ru/20230815/lavrov-1890155600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, россия, форум "армия — 2023"