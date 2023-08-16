https://ria.ru/20230816/makhovik-1890395164.html
Запад стремится заработать на конфликте на Украине, заявил Медведев
Запад стремится заработать на конфликте на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 16.08.2023
Запад стремится заработать на конфликте на Украине, заявил Медведев
Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:59
2023-08-16T13:59
2023-08-16T13:59
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
украина
россия
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", - сказал Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023". По его словам, российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать. На фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы", отметил зампред Совбеза РФ. "Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - пояснил Медведев. Во время посещения выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, он осмотрел множество ручных гранатометов, противотанковых комплексов и стрелкового оружия западного производства. Здесь же ему показали артустановку М777 американского производства, бронеавтомобили "Хаммер" и различные западные средства связи. На открытой экспозиции, где представлена захваченная бронетехника, Медведеву продемонстрировали украинские танки Т-64БВ и Т-72АГ, шведскую БМП CV90-40, а также бронеавтомобиль "Тритон" и американский БТР M-113 модернизированный в Нидерландах. На этой же экспозиции зампред Совбеза РФ осмотрел сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
https://ria.ru/20230815/lavrov-1890155600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, украина, россия, форум "армия — 2023"
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Форум "Армия — 2023"
Запад стремится заработать на конфликте на Украине, заявил Медведев
Медведев: Запад раскручивает военный маховик, чтобы заработать на поставках ВСУ
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", - сказал Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".
По его словам, российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать. На фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы", отметил зампред Совбеза РФ.
"Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - пояснил Медведев.
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Во время посещения выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, он осмотрел множество ручных гранатометов, противотанковых комплексов и стрелкового оружия западного производства. Здесь же ему показали артустановку М777 американского производства, бронеавтомобили "Хаммер" и различные западные средства связи.
На открытой экспозиции, где представлена захваченная бронетехника, Медведеву продемонстрировали украинские танки Т-64БВ и Т-72АГ, шведскую БМП CV90-40, а также бронеавтомобиль "Тритон" и американский БТР M-113 модернизированный в Нидерландах
. На этой же экспозиции зампред Совбеза РФ осмотрел сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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