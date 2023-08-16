https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890378464.html

В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва

В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва - РИА Новости, 16.08.2023

В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва

Специалисты пока опознали менее половины погибших в результате взрыва в Махачкале, сообщила пресс-служба главы Дагестана. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:45

2023-08-16T12:45

2023-08-16T13:31

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890161878_0:0:1683:947_1920x0_80_0_0_8f9e5aa78ce52576bb1e052555774833.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 авг — РИА Новости. Специалисты пока опознали менее половины погибших в результате взрыва в Махачкале, сообщила пресс-служба главы Дагестана."Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается", — говорится в публикации.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.По последним данным, погибли 35 человек.Как сообщила РИА Новости глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева, после ЧП за помощью к медикам обратились 116 пострадавших, некоторым из них помощь оказали амбулаторно.Сейчас в больницах республики остаются 47 человек, еще 16 самолетом МЧС перевезли на лечение в Москву.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительных версий ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.

https://ria.ru/20230816/postradavshie-1890381962.html

https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890367349.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия