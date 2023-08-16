https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890378464.html
В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва
В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва - РИА Новости, 16.08.2023
В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва
Специалисты пока опознали менее половины погибших в результате взрыва в Махачкале, сообщила пресс-служба главы Дагестана. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:45
2023-08-16T12:45
2023-08-16T13:31
махачкала
чп на азс в махачкале
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 16 авг — РИА Новости. Специалисты пока опознали менее половины погибших в результате взрыва в Махачкале, сообщила пресс-служба главы Дагестана."Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается", — говорится в публикации.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.По последним данным, погибли 35 человек.Как сообщила РИА Новости глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева, после ЧП за помощью к медикам обратились 116 пострадавших, некоторым из них помощь оказали амбулаторно.Сейчас в больницах республики остаются 47 человек, еще 16 самолетом МЧС перевезли на лечение в Москву.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительных версий ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
https://ria.ru/20230816/postradavshie-1890381962.html
https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890367349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия
В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва
В Дагестане опознали 13 из 35 погибших после взрыва на АЗС в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 16 авг — РИА Новости.
Специалисты пока опознали менее половины погибших в результате взрыва в Махачкале, сообщила
пресс-служба главы Дагестана.
"Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается", — говорится в публикации.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.
По последним данным, погибли 35 человек.
Шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
Как сообщила РИА Новости глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева, после ЧП за помощью к медикам обратились 116 пострадавших, некоторым из них помощь оказали амбулаторно.
Сейчас в больницах республики остаются 47 человек, еще 16 самолетом МЧС
перевезли на лечение в Москву
.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительных версий ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений