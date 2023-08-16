https://ria.ru/20230816/literatura-1890378911.html
Аудиокассеты с голосом Бродского выставили на аукцион
Аудиокассеты с голосом Бродского выставили на аукцион - РИА Новости, 16.08.2023
Аудиокассеты с голосом Бродского выставили на аукцион
Аудиокассеты с голосом поэта Иосифа Бродского выставили на торги за 950 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:48
2023-08-16T12:48
2023-08-16T12:48
культура
москва
иосиф бродский
аукцион
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аудиокассеты с голосом поэта Иосифа Бродского выставили на торги за 950 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "19 августа аукционный дом "Литфонд" проведет торги из двух сессий, в ходе которых заявлены не только ценные издания, но и биографические свидетельства значимых деятелей культуры – например, уникальный архив аудиокассет с записями Иосифа Бродского и его близкого окружения. На торги выставлены 14 аудиокассет с уникальными записями. Начальная ставка за весь архив, который открывает личные сведения о жизни и творчестве Нобелевского лауреата, а также обладает историко-культурной ценностью, назначена 950 000 рублей", – говорится в сообщении.Отмечается, что в них входят записи чтения Бродским своих произведений. Самая ранняя из них датирована 6 марта 1978 года и содержит декламацию "Новых стансов к Августе", "Любви", "Натюрморта", "Семи лет спустя", "Дидоны и Энея", "Двух часов в резервуаре", "Сретенья". На торгах также представят Острожскую Библию ("Библiа сиреч книгы Ветхаго и Новаго Завета, по языку словенску" / Острог: Типография князя К.К. Острожского; печатник Иван Федоров, 12.VIII. 1581 г.) на 2,5 миллиона рублей. Издание содержит орнамент (инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные украшения, типографскую марку Ивана Федорова). Подчеркивается, что Библия, изданная в 1581 году, стала вершиной издательского искусства Федорова. Она была не только первой печатной Библией на церковнославянском языке, но и представляет собой почти полное издание книг Ветхого и Нового Заветов, поэтому обладает высокой исторической ценностью международного уровня. Участникам аукциона также представят первую книгу, в которой упоминается патриарх Московский и всея Руси – издание "Триодь постная" (Москва, Печатный Двор; печатник Андроник Тимофеев Невежа, 20.XII.7096 — 8.XI.7098 (1589 г.). Стартовая ставка за выставленный экземпляр – 800 тысяч рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, иосиф бродский, аукцион
Культура, Москва, Иосиф Бродский, Аукцион
Аудиокассеты с голосом Бродского выставили на аукцион
Аудиокассеты с голосом Бродского выставили на аукцион почти за миллион рублей
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аудиокассеты с голосом поэта Иосифа Бродского выставили на торги за 950 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
«
"19 августа аукционный дом "Литфонд" проведет торги из двух сессий, в ходе которых заявлены не только ценные издания, но и биографические свидетельства значимых деятелей культуры – например, уникальный архив аудиокассет с записями Иосифа Бродского и его близкого окружения. На торги выставлены 14 аудиокассет с уникальными записями. Начальная ставка за весь архив, который открывает личные сведения о жизни и творчестве Нобелевского лауреата, а также обладает историко-культурной ценностью, назначена 950 000 рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в них входят записи чтения Бродским своих произведений. Самая ранняя из них датирована 6 марта 1978 года и содержит декламацию "Новых стансов к Августе", "Любви", "Натюрморта", "Семи лет спустя", "Дидоны и Энея", "Двух часов в резервуаре", "Сретенья".
На торгах также представят Острожскую Библию ("Библiа сиреч книгы Ветхаго и Новаго Завета, по языку словенску" / Острог: Типография князя К.К. Острожского; печатник Иван Федоров, 12.VIII. 1581 г.) на 2,5 миллиона рублей. Издание содержит орнамент (инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные украшения, типографскую марку Ивана Федорова).
Подчеркивается, что Библия, изданная в 1581 году, стала вершиной издательского искусства Федорова. Она была не только первой печатной Библией на церковнославянском языке, но и представляет собой почти полное издание книг Ветхого и Нового Заветов, поэтому обладает высокой исторической ценностью международного уровня.
Участникам аукциона также представят первую книгу, в которой упоминается патриарх Московский и всея Руси – издание "Триодь постная" (Москва, Печатный Двор; печатник Андроник Тимофеев Невежа, 20.XII.7096 — 8.XI.7098 (1589 г.). Стартовая ставка за выставленный экземпляр – 800 тысяч рублей.
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