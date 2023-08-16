https://ria.ru/20230816/kupyansk-1890443485.html
Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска
Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска - РИА Новости, 17.08.2023
Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал ухудшение ситуации для Киева на Купянском направлении, его слова приводит медийная площадка... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-16T16:51
2023-08-16T16:51
2023-08-17T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал ухудшение ситуации для Киева на Купянском направлении, его слова приводит медийная площадка Military Media Center, координируемая Минобороны Украины."В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", — сказал военачальник.Он также высказал опасения, что российские военные могут блокировать, а затем "захватить" Купянск. На прошлой неделе замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелых боях на Купянском направлении. Как сообщили в воскресенье в подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации, украинские власти проводят эвакуацию населения Купянского района. В последние дни Минобороны России регулярно сообщало об успешных действиях на Купянском направлении. Так, сегодня бойцы провели наступление и улучшили положение по переднему краю, а в субботу взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ.Пятого августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889596787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска
Генерал Сырский: обстановка на Купянском направлении для ВСУ ухудшается
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал ухудшение ситуации для Киева на Купянском направлении, его слова приводит медийная площадка Military Media Center, координируемая Минобороны Украины.
«
"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", — сказал военачальник.
Он также высказал опасения, что российские военные могут блокировать, а затем "захватить" Купянск.
На прошлой неделе замминистра обороны Украины
Анна Маляр заявила о тяжелых боях на Купянском направлении. Как сообщили в воскресенье в подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации, украинские власти проводят эвакуацию населения Купянского района.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В последние дни Минобороны России регулярно сообщало об успешных действиях на Купянском направлении. Так, сегодня бойцы провели наступление и улучшили положение по переднему краю, а в субботу взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ.
Пятого августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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