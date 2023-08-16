https://ria.ru/20230816/kupyansk-1890443485.html

Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска

Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска - РИА Новости, 17.08.2023

Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал ухудшение ситуации для Киева на Купянском направлении, его слова приводит медийная площадка... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-16T16:51

2023-08-16T16:51

2023-08-17T00:22

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

александр сырский

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914760_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_f30f15d659d10bfb4bd22c02b7232671.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал ухудшение ситуации для Киева на Купянском направлении, его слова приводит медийная площадка Military Media Center, координируемая Минобороны Украины."В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", — сказал военачальник.Он также высказал опасения, что российские военные могут блокировать, а затем "захватить" Купянск. На прошлой неделе замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелых боях на Купянском направлении. Как сообщили в воскресенье в подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации, украинские власти проводят эвакуацию населения Купянского района. В последние дни Минобороны России регулярно сообщало об успешных действиях на Купянском направлении. Так, сегодня бойцы провели наступление и улучшили положение по переднему краю, а в субботу взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ.Пятого августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889596787.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, россия, ситуация в днр и лнр