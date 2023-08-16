https://ria.ru/20230816/koronavirus-1890366755.html
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19
Минобороны РФ обнародовало имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:57
2023-08-16T11:57
2023-08-16T11:58
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игорь кириллов
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины.Это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев. Данные о них приведены в материалах к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.США финансировали выполнение на Украине проекта двойного назначения в отношении COVID-19, отметил Кириллов. Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании, указал Кириллов на брифинге.
https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890364099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, коронавирус covid-19, игорь кириллов, министерство обороны сша, сша
Россия, Украина, В мире, Коронавирус COVID-19, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, США
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19
Минобороны обнародовало имена американцев, изучавших COVID-19 на Украине