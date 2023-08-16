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Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2023
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11:57 16.08.2023 (обновлено: 11:58 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/koronavirus-1890366755.html
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19
Минобороны РФ обнародовало имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:57
2023-08-16T11:58
россия
украина
в мире
коронавирус covid-19
игорь кириллов
министерство обороны сша
сша
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины.Это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев. Данные о них приведены в материалах к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.США финансировали выполнение на Украине проекта двойного назначения в отношении COVID-19, отметил Кириллов. Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании, указал Кириллов на брифинге.
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россия, украина, в мире, коронавирус covid-19, игорь кириллов, министерство обороны сша, сша
Россия, Украина, В мире, Коронавирус COVID-19, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, США
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19

Минобороны обнародовало имена американцев, изучавших COVID-19 на Украине

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины.
Это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев. Данные о них приведены в материалах к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
США финансировали выполнение на Украине проекта двойного назначения в отношении COVID-19, отметил Кириллов. Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании, указал Кириллов на брифинге.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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11:47
 
РоссияУкраинаВ миреКоронавирус COVID-19Игорь КирилловМинистерство обороны СШАСША
 
 
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