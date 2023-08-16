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Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями - РИА Новости, 16.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:50 16.08.2023 (обновлено: 11:21 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/kontsert-1890319231.html
Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями
Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями - РИА Новости, 16.08.2023
Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями
Американская группа The Killers после протеста грузинских фанатов из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта и призыва к братству с русскими... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T01:50
2023-08-16T11:21
в мире
грузия
батуми
шоубиз
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американская группа The Killers после протеста грузинских фанатов из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта и призыва к братству с русскими принесла извинения и заявила, что музыканты "не хотели никого расстраивать".Ранее солист The Killers Брэндон Флауэрс во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей."У нас давняя традиция приглашать людей (из толпы. — Прим. ред.) поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену. Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения", — говорится в сообщении The Killers в соцсети X (бывшая Twitter).Концерт прошел в зале Black Sea Arena рядом с Батуми.
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в мире, грузия, батуми
В мире, Грузия, Батуми, Шоубиз
Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями

The Killers извинились за призыв на концерте в Грузии видеть братьев в русских

© Фото : официальный сайт группы "The Killers"Участники американской альтернативной рок-группы The Killers
Участники американской альтернативной рок-группы The Killers - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : официальный сайт группы "The Killers"
Участники американской альтернативной рок-группы The Killers. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американская группа The Killers после протеста грузинских фанатов из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта и призыва к братству с русскими принесла извинения и заявила, что музыканты "не хотели никого расстраивать".
Ранее солист The Killers Брэндон Флауэрс во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей.
"У нас давняя традиция приглашать людей (из толпы. — Прим. ред.) поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену. Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения", — говорится в сообщении The Killers в соцсети X (бывшая Twitter).
Концерт прошел в зале Black Sea Arena рядом с Батуми.
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