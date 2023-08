https://ria.ru/20230816/kontsert-1890319231.html

Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американская группа The Killers после протеста грузинских фанатов из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта и призыва к братству с русскими принесла извинения и заявила, что музыканты "не хотели никого расстраивать".Ранее солист The Killers Брэндон Флауэрс во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей."У нас давняя традиция приглашать людей (из толпы. — Прим. ред.) поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену. Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения", — говорится в сообщении The Killers в соцсети X (бывшая Twitter).Концерт прошел в зале Black Sea Arena рядом с Батуми.

