https://ria.ru/20230816/kishinev-1890367734.html

Консульский отдел посольства России в Кишиневе возобновит работу в четверг

Консульский отдел посольства России в Кишиневе возобновит работу в четверг - РИА Новости, 16.08.2023

Консульский отдел посольства России в Кишиневе возобновит работу в четверг

Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновит работу 17 августа, сообщила в среду пресс-служба российской дипмиссии в телеграм-канале. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:02

2023-08-16T12:02

2023-08-16T12:15

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молдавия

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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновит работу 17 августа, сообщила в среду пресс-служба российской дипмиссии в телеграм-канале."Консульский отдел Посольства России в Республике Молдова возобновляет приём граждан по всем консульским вопросам с 17 августа 2023 года", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Молдавии.В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230814/vysylka-1890059679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, кишинев, в мире