https://ria.ru/20230816/kherson-1890402054.html

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.08.2023

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:20

2023-08-16T14:20

2023-08-16T14:20

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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