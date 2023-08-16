https://ria.ru/20230816/kherson-1890402054.html
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:20
2023-08-16T14:20
2023-08-16T14:20
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 35 солдат ВСУ на Херсонском направлении