https://ria.ru/20230816/kazan-1890343463.html

В Казани появится детский парк отдыха

В Казани появится детский парк отдыха - РИА Новости, 16.08.2023

В Казани появится детский парк отдыха

Детский парк отдыха с игровыми площадками для ребят разного возраста, зонами отдыха и питания, павильоном для проведения мастер-классов появится в Казани на... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:59

2023-08-16T09:59

2023-08-16T09:59

республика татарстан

казань

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Детский парк отдыха с игровыми площадками для ребят разного возраста, зонами отдыха и питания, павильоном для проведения мастер-классов появится в Казани на набережной неподалеку от экстрим-парка "Урам", сообщает пресс-служба главы Татарстана. "В столице Татарстана на набережной Казанки рядом с национальной библиотекой появится детский парк отдыха… Сейчас территория представляет собой пустой участок, на котором отсутствует твердое покрытие и озеленение. Институт развития Казани дорабатывает эскизный проект благоустройства этой территории", - говорится в сообщении по итогам осмотра площадки главой республики Рустамом Миннихановым. Согласно представленной концепции парка, здесь проведут озеленение, предусмотрено оформление газонов, высадка деревьев и кустарников. В зону активностей включены игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха, питания. Концепция предполагает единое пространство, начиная от Сада Фукса (на высоком берегу) будет организован спуск по лестнице по зеленым холмам к самой площадке (непосредственно на набережной). В парке предполагается установить павильон, в котором будут проходить различные мероприятия, мастер-классы для детей. Минниханов поддержал проект, отметив важность создания на набережной зоны отдыха для детей, с учетом того, что рядом располагается очень востребованная молодежная площадка – экстрим-парк "Урам". Глава республики поручил всем соответствующим службам подготовить необходимые документы и приступить к работе. В декабре 2019 года глава Татарстана утвердил стратегию развития набережной реки Казанки. Экстрим-парк "Урам" стал первым из 12 парков, которые создаются в рамках стратегии. Уже в августе 2020 года открытая часть экстрим-парка приняла первых посетителей, крытый комплекс начал работу в ноябре 2021 года. Парк "Урам" находится в центре Казани и занимает рекордную площадь в 42 тысячи квадратных метров. По формату площадок и качеству инфраструктуры экстрим-парк является уникальным в мировом масштабе. Открытая и крытая части позволяют заниматься и отдыхать здесь круглый год, развиваться в творчестве и заниматься как любительским, так и профессиональным спортом. Здесь расположены памп-треки (в том числе детский), эйр-парк, трекинг-парк, скейт-парк, площадки для стритбола, паркура, воркаута, боул, центр современной музыки, танцевальный зал, скейт-шоп, кафе, прокат.

https://ria.ru/20230725/sammit-1886182923.html

https://ria.ru/20230627/mechet-1880754801.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, рустам минниханов