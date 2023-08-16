https://ria.ru/20230816/kartel-1890320548.html

Полиция Эквадора сообщила о ликвидации ячейки картеля Халиско

Полиция Эквадора сообщила о ликвидации ячейки картеля Халиско - РИА Новости, 16.08.2023

Полиция Эквадора сообщила о ликвидации ячейки картеля Халиско

Пять предполагаемых членов мексиканского картеля "Новое поколение Халиско" были задержаны в провинции Манаби на западе Эквадора, сообщила Национальная полиция. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T02:32

2023-08-16T02:32

2023-08-16T02:32

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МЕХИКО, 16 авг - РИА Новости. Пять предполагаемых членов мексиканского картеля "Новое поколение Халиско" были задержаны в провинции Манаби на западе Эквадора, сообщила Национальная полиция. "Мы ликвидировали преступную организацию, причастную к незаконному обороту огнестрельного оружия в Манаби. После рейдов мы задержали пять человек, которые, предположительно, являются членами организованной преступной группы "Новое поколение Халиско", у них было две винтовки, пять угнанных автомобилей, патроны, наличные ", - говорится в сообщении в блоге полиции Эквадора в Twitter. Эквадор находится на пути колумбийского кокаина в США, а также в Европу, и активность на его территории ведут сейчас, по информации местных СМИ, мексиканские картели из Халиско и Синалоа. Среди провинций, где отмечена активность обеих группировок - Эсмеральдас, Манаби, Пичинча, Гуаяс и Сукумбиос, в порты этих регионов наркотики от колумбийской границы доставляют местные банды, такие как Choneros и Los Lobos.

https://ria.ru/20230815/ekvador-1890093655.html

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в мире, эквадор, сша, европа