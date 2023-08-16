https://ria.ru/20230816/izrail-1890316621.html

Нетаньяху оценил экономическую политику Израиля

Нетаньяху оценил экономическую политику Израиля - РИА Новости, 16.08.2023

Нетаньяху оценил экономическую политику Израиля

Экономическая политика Израиля благоприятна для всех его граждан, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T00:54

2023-08-16T00:54

2023-08-16T00:54

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экономическая политика Израиля благоприятна для всех его граждан, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Израильский портал Arutz Sheva во вторник сообщил, что индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,3% в июле и на 3,3% за последние 12 месяцев. Заметное снижение цен произошло на предметы одежды и обуви, а также на мебель и бытовую технику. Также, по информации издания, на 0,2% снизились цены на недвижимость. "Снова хорошие новости для израильской экономики. Наша экономическая политика благоприятна для всех граждан Израиля. Еще многое надо сделать - и мы сделаем", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильского лидера. Инфляция в Израиле замедлилась больше, чем ожидалось, и почти достигла пределов целевого диапазона правительства, сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что подобное замедление дает больше информации центральному банку в преддверии его следующего решения по процентной ставке в сентябре. Биньямин Нетаньяху в понедельник приветствовал решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings оставить кредитный рейтинг страны на уровне A+ и отметил, что, вопреки различным мнениям, экономика Израиля остается сильной.

https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, fitch ratings