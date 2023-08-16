Нетаньяху оценил экономическую политику Израиля
Нетаньяху: экономическая политика Израиля благоприятна для всех его граждан
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экономическая политика Израиля благоприятна для всех его граждан, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Израильский портал Arutz Sheva во вторник сообщил, что индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,3% в июле и на 3,3% за последние 12 месяцев. Заметное снижение цен произошло на предметы одежды и обуви, а также на мебель и бытовую технику. Также, по информации издания, на 0,2% снизились цены на недвижимость.
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"Снова хорошие новости для израильской экономики. Наша экономическая политика благоприятна для всех граждан Израиля. Еще многое надо сделать - и мы сделаем", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильского лидера.
Инфляция в Израиле замедлилась больше, чем ожидалось, и почти достигла пределов целевого диапазона правительства, сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что подобное замедление дает больше информации центральному банку в преддверии его следующего решения по процентной ставке в сентябре.
Биньямин Нетаньяху в понедельник приветствовал решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings оставить кредитный рейтинг страны на уровне A+ и отметил, что, вопреки различным мнениям, экономика Израиля остается сильной.