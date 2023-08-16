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В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели - РИА Новости, 16.08.2023
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Туризм
 
02:16 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/izrail-1890168385.html
В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели
В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели - РИА Новости, 16.08.2023
В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели
Национальный совет по планированию и строительству одобрит запрос Министерства туризма Израиля, направленный на увеличение номерного фонда и сокращение... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T02:16
2023-08-16T02:16
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
израиль
отели
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Национальный совет по планированию и строительству одобрит запрос Министерства туризма Израиля, направленный на увеличение номерного фонда и сокращение бюрократии при возведении отелей, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.В результате на северном побережье города-курорта Эйлата будет разрешено строительство вблизи линии Красного моря отелей высотой от 12 до 20 этажей – вместо максимума до восьми этажей, как это было ранее."Мы несем в Эйлат потрясающие новости. В городе появятся сотни и даже тысячи номеров, – сказал министр туризма Израиля Хаим Кац. – Этот шаг будет стимулировать конкуренцию, устранит излишнюю бюрократию для отеля, который хочет пройти реновацию, и позволит предпринимателям, что еще не возвели гостиницы, увеличить предложение".Он подчеркнул, что будет работать над устранением барьеров в пользу увеличения темпов строительства отелей в Израиле.Напомним, ранее в министерстве туризма страны сообщили, что число гостей из России за первое полугодие выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило более 103 тысяч человек. Россия вошла в первую пятерку стран по объему турпотока.
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новости - туризм, туризм, туристы, израиль, отели, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Израиль, Отели, куда можно лететь, Отдых на море
В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели

В Израиле близ линии Красного моря разрешат строить многоэтажные отели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Эйлате
Отдыхающие на пляже в Эйлате - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Национальный совет по планированию и строительству одобрит запрос Министерства туризма Израиля, направленный на увеличение номерного фонда и сокращение бюрократии при возведении отелей, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.
В результате на северном побережье города-курорта Эйлата будет разрешено строительство вблизи линии Красного моря отелей высотой от 12 до 20 этажей – вместо максимума до восьми этажей, как это было ранее.
"Мы несем в Эйлат потрясающие новости. В городе появятся сотни и даже тысячи номеров, – сказал министр туризма Израиля Хаим Кац. – Этот шаг будет стимулировать конкуренцию, устранит излишнюю бюрократию для отеля, который хочет пройти реновацию, и позволит предпринимателям, что еще не возвели гостиницы, увеличить предложение".
Он подчеркнул, что будет работать над устранением барьеров в пользу увеличения темпов строительства отелей в Израиле.
Напомним, ранее в министерстве туризма страны сообщили, что число гостей из России за первое полугодие выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило более 103 тысяч человек. Россия вошла в первую пятерку стран по объему турпотока.
Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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14 августа, 16:56
 
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