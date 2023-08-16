https://ria.ru/20230816/izrail-1890168385.html

В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели

В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели - РИА Новости, 16.08.2023

В Израиле на популярном курорте разрешат строить многоэтажные отели

Национальный совет по планированию и строительству одобрит запрос Министерства туризма Израиля, направленный на увеличение номерного фонда и сокращение... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T02:16

2023-08-16T02:16

2023-08-16T02:16

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Национальный совет по планированию и строительству одобрит запрос Министерства туризма Израиля, направленный на увеличение номерного фонда и сокращение бюрократии при возведении отелей, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.В результате на северном побережье города-курорта Эйлата будет разрешено строительство вблизи линии Красного моря отелей высотой от 12 до 20 этажей – вместо максимума до восьми этажей, как это было ранее."Мы несем в Эйлат потрясающие новости. В городе появятся сотни и даже тысячи номеров, – сказал министр туризма Израиля Хаим Кац. – Этот шаг будет стимулировать конкуренцию, устранит излишнюю бюрократию для отеля, который хочет пройти реновацию, и позволит предпринимателям, что еще не возвели гостиницы, увеличить предложение".Он подчеркнул, что будет работать над устранением барьеров в пользу увеличения темпов строительства отелей в Израиле.Напомним, ранее в министерстве туризма страны сообщили, что число гостей из России за первое полугодие выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило более 103 тысяч человек. Россия вошла в первую пятерку стран по объему турпотока.

https://ria.ru/20230814/izrail-1889959418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, израиль, отели, куда можно лететь, отдых на море