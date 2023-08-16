https://ria.ru/20230816/izhevsk-1890387206.html

Минэкономразвития поддержало создание ОЭЗ в Ижевске, заявил Бречалов

Минэкономразвития поддержало создание ОЭЗ в Ижевске, заявил Бречалов - РИА Новости, 16.08.2023

Минэкономразвития поддержало создание ОЭЗ в Ижевске, заявил Бречалов

Министерство экономического развития России поддержало предложение удмуртских властей о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ижевске, сообщил глава... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:23

2023-08-16T13:23

2023-08-16T13:23

удмуртская республика

экономика

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

максим решетников

александр бречалов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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УФА, 16 авг - РИА Новости. Министерство экономического развития России поддержало предложение удмуртских властей о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ижевске, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Минэкономразвития России поддержало создание ОЭЗ в Удмуртской Республике. Заявку на создание особой экономической зоны планируется подать в Минэкономразвития России к 2024 году", - приводит слова Бречалова его пресс-служба по итогам встречи главы республики с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Отмечается, что министр на встрече заявил, что "Ижевск" станет 11-й особой экономической зоной в Приволжском федеральном округе. "На текущий момент резидентами ОЭЗ ПФО уже создано 18 тысяч рабочих мест, привлечено более 270 миллиардов рублей инвестиций. Механизм ОЭЗ позволяет бизнесу воспользоваться льготным режимом налогообложения, развитой инфраструктурой и процедурой свободной таможенной зоны. Для региона это прямые инвестиции, новые производства, рабочие места и налоги", – сказал Решетников. По данным пресс-службы, на текущий момент власти Удмуртии ведут переговоры с якорным резидентом ОЭЗ "Ижевск" и поставщиками авиационной и автомобильной промышленности, а также судостроителями производителями имплантов. В рамках ПМЭФ-2023 делегация правительства Удмуртии подписала соглашение с первым резидентом особой экономической зоны. Первым арендатором стала компания "Логсервис 21", которая возведет в ОЭЗ "Ижевск" логистический центр площадью 20 тысяч квадратных метров. Инвестиции в этот проект составят порядка 1,2 миллиарда рублей. В пресс-службе добавили, что участники встречи также обсудили реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Удмуртия – один из лидеров по росту малого и среднего бизнеса. По итогам пяти лет мы первые в стране по наименьшей административной нагрузке на бизнес, активно пользуемся инструментами поддержки МСП", – приводятся слова Бречалова.

https://ria.ru/20230811/lager-1889593951.html

https://ria.ru/20230710/reyting-1882884242.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Дарья Буймова

экономика, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), максим решетников, александр бречалов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)