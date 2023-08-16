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Путин попросил выделять деньги регионам на IT-инфраструктуру в школах - РИА Новости, 16.08.2023
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18:21 16.08.2023 (обновлено: 20:12 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/infrastruktura-1890464873.html
Путин попросил выделять деньги регионам на IT-инфраструктуру в школах
Путин попросил выделять деньги регионам на IT-инфраструктуру в школах - РИА Новости, 16.08.2023
Путин попросил выделять деньги регионам на IT-инфраструктуру в школах
Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду попросил выделить деньги регионам, которым не хватает своих средств, на развитие IT-инфраструктуры в РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:21
2023-08-16T20:12
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду попросил выделить деньги регионам, которым не хватает своих средств, на развитие IT-инфраструктуры в школах. В ходе совещания, в частности, был затронут вопрос обеспеченности школ интернетом и необходимым для этого оборудованием. "По проблемам, которые имеются в некоторых школах, связанных с тем, что в отдельных регионах страны все-таки не хватает необходимых средств и ресурсов для создания необходимой IT-инфраструктуры... Нужно Минцифры вместе с Минфином обязательно подумать о том, как поддержать именно такие регионы, которым собственных средств не хватает. Я вас прошу этим позаниматься", - сказал Путин. Он также попросил главу Минфина Антона Силуанова отреагировать на данное предложение, отметив, что "запредельных цифр" там быть не должно, поскольку речь идет не обо всех регионах, а лишь о тех, кто нуждается в том, чтобы им "правительство подставило плечо". &quot;У нас ресурсы есть на то, чтобы развивать IT-инфраструктуру в школах, причем они растут из года в год. Мы вместе с (главой Минцифры - ред.) Максутом Игоревичем (Шадаевым - ред.) найдем необходимые деньги&quot;, - пообещал Силуанов.
https://ria.ru/20230816/zarplaty-1890448168.html
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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Путин попросил выделять деньги регионам на IT-инфраструктуру в школах

Путин попросил выделять деньги регионам на развитие IT-инфраструктуры в школах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду попросил выделить деньги регионам, которым не хватает своих средств, на развитие IT-инфраструктуры в школах.
В ходе совещания, в частности, был затронут вопрос обеспеченности школ интернетом и необходимым для этого оборудованием.
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"По проблемам, которые имеются в некоторых школах, связанных с тем, что в отдельных регионах страны все-таки не хватает необходимых средств и ресурсов для создания необходимой IT-инфраструктуры... Нужно Минцифры вместе с Минфином обязательно подумать о том, как поддержать именно такие регионы, которым собственных средств не хватает. Я вас прошу этим позаниматься", - сказал Путин.
Он также попросил главу Минфина Антона Силуанова отреагировать на данное предложение, отметив, что "запредельных цифр" там быть не должно, поскольку речь идет не обо всех регионах, а лишь о тех, кто нуждается в том, чтобы им "правительство подставило плечо".
«

"У нас ресурсы есть на то, чтобы развивать IT-инфраструктуру в школах, причем они растут из года в год. Мы вместе с (главой Минцифры - ред.) Максутом Игоревичем (Шадаевым - ред.) найдем необходимые деньги", - пообещал Силуанов.

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РоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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