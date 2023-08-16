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Липецким аграриям выплатили основную часть господдержки 2023 года - РИА Новости, 16.08.2023
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Липецкая область
 
17:10 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/gospodderzhka-1890447825.html
Липецким аграриям выплатили основную часть господдержки 2023 года
Липецким аграриям выплатили основную часть господдержки 2023 года - РИА Новости, 16.08.2023
Липецким аграриям выплатили основную часть господдержки 2023 года
На финансирование всех программ АПК Липецкой области в 2023 году из федерального и областного бюджетов запланировано свыше трех миллиардов рублей, из которых... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:10
2023-08-16T17:10
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. На финансирование всех программ АПК Липецкой области в 2023 году из федерального и областного бюджетов запланировано свыше трех миллиардов рублей, из которых 2,3 миллиарда рублей (77%) уже получено сельхозпроизводители, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что по многим направлениям бюджетные ассигнования уже полностью доведены до получателей. Садоводы получили все 276 миллионов рублей, производители молочной продукции - 235,8 миллиона рублей. Кроме того, 145,7 миллиона рублей направлено земледельцам на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв, а также на приобретение элитных семян. Животноводам государство выделило 193,8 миллиона рублей из 221 миллиона рублей, отведенного на поддержку племенного животноводства. Еще 500 миллионов рублей выплачены аграриям, занимающимся выращиванием зерновых культур для последующей их реализации. По словам Артамонова, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" производителям масличных на развитие отрасли перечислено почти девять миллионов рублей. На поддержку фермеров и сельхозкооперативов, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в этом году запланировано 333,5 миллиона рублей. Сегодня по этим направлениям профинансировано 279,6 миллиона рублей, или 84% от лимита. Поддержка также оказывается и по другим направлениям, включая мероприятия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. "В этом году для более быстрого доведения средств до сельхозпроизводителей, используется новый механизм предоставления субсидий – финансовое обеспечение в виде авансового платежа. Также с этого года началась реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. Еще одно нововведение – субсидии личным подсобным хозяйствам на закупку мясного скота, на реализованное молоко, картофель и овощи открытого грунта", - отметил Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецким аграриям выплатили основную часть господдержки 2023 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. На финансирование всех программ АПК Липецкой области в 2023 году из федерального и областного бюджетов запланировано свыше трех миллиардов рублей, из которых 2,3 миллиарда рублей (77%) уже получено сельхозпроизводители, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что по многим направлениям бюджетные ассигнования уже полностью доведены до получателей. Садоводы получили все 276 миллионов рублей, производители молочной продукции - 235,8 миллиона рублей. Кроме того, 145,7 миллиона рублей направлено земледельцам на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв, а также на приобретение элитных семян. Животноводам государство выделило 193,8 миллиона рублей из 221 миллиона рублей, отведенного на поддержку племенного животноводства. Еще 500 миллионов рублей выплачены аграриям, занимающимся выращиванием зерновых культур для последующей их реализации.
Уборка урожая сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы
15 августа, 14:53
По словам Артамонова, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" производителям масличных на развитие отрасли перечислено почти девять миллионов рублей. На поддержку фермеров и сельхозкооперативов, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в этом году запланировано 333,5 миллиона рублей. Сегодня по этим направлениям профинансировано 279,6 миллиона рублей, или 84% от лимита.
Поддержка также оказывается и по другим направлениям, включая мероприятия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам.
"В этом году для более быстрого доведения средств до сельхозпроизводителей, используется новый механизм предоставления субсидий – финансовое обеспечение в виде авансового платежа. Также с этого года началась реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. Еще одно нововведение – субсидии личным подсобным хозяйствам на закупку мясного скота, на реализованное молоко, картофель и овощи открытого грунта", - отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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