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Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта - РИА Новости, 16.08.2023
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20:30 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/gorelektrotransport-1890497998.html
Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта
Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта - РИА Новости, 16.08.2023
Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта
Необходимо обновлять и развивать инфраструктуру городского электротранспорта в РФ, поскольку ее износ превышает 60-80%, заявил губернатор Самарской области... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T20:30
2023-08-16T20:30
экономика
россия
дмитрий азаров
самарская область
жкх
москва
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Необходимо обновлять и развивать инфраструктуру городского электротранспорта в РФ, поскольку ее износ превышает 60-80%, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.В среду в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу развития общественного транспорта в России с участием глав субъектов страны. Выработанные по итогам мероприятия предложения станут основой проекта перечня поручений президента РФ, который будет рассмотрен на заседании президиума Госсовета 17 августа."Мы провели анализ износа сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. Хочу сказать, что наш анализ показывает, что процент достаточно высок. Он по разным показателям - подстанции, контактная сеть, состояние рельс – от 60% до 80%. И если мы не создадим условия для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится", - сказал журналистам Азаров, добавив, что ключевым в этом смысле является не вопрос подвижного состава.Он отметил, что за последние годы в стране создана инфраструктура для автобусных и автомобильных перевозок. Теперь, по его мнению, необходимо подумать над созданием такой же инфраструктуры и ее развитии на государственном уровне для рельсового транспорта: троллейбусов, электробусов и так далее."Мы сформулировали целый ряд предложений, в том числе о наделении дополнительными полномочиями субъектов РФ. Конечно, у нас есть и предложения в сфере градостроительной политики. Мы предложим дополнительные механизмы по привлечению средств частных инвесторов – на принципах ГЧП многие из этих проблем можно и нужно решать, и такой опыт в стране уже есть", - рассказал Азаров.На эти цели, по его словам, будет также предложено в дальнейшем закреплять дополнительные лимиты по инфраструктурным бюджетным кредитам для регионов, кроме того, требуется актуализация комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.
https://ria.ru/20230728/utszn-1886988904.html
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экономика, россия, дмитрий азаров, самарская область, жкх, москва
Экономика, Россия, Дмитрий Азаров, Самарская область, ЖКХ, Москва
Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта

Дмитрий Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Необходимо обновлять и развивать инфраструктуру городского электротранспорта в РФ, поскольку ее износ превышает 60-80%, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В среду в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу развития общественного транспорта в России с участием глав субъектов страны. Выработанные по итогам мероприятия предложения станут основой проекта перечня поручений президента РФ, который будет рассмотрен на заседании президиума Госсовета 17 августа.
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«
"Мы провели анализ износа сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. Хочу сказать, что наш анализ показывает, что процент достаточно высок. Он по разным показателям - подстанции, контактная сеть, состояние рельс – от 60% до 80%. И если мы не создадим условия для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится", - сказал журналистам Азаров, добавив, что ключевым в этом смысле является не вопрос подвижного состава.
Он отметил, что за последние годы в стране создана инфраструктура для автобусных и автомобильных перевозок. Теперь, по его мнению, необходимо подумать над созданием такой же инфраструктуры и ее развитии на государственном уровне для рельсового транспорта: троллейбусов, электробусов и так далее.
«
"Мы сформулировали целый ряд предложений, в том числе о наделении дополнительными полномочиями субъектов РФ. Конечно, у нас есть и предложения в сфере градостроительной политики. Мы предложим дополнительные механизмы по привлечению средств частных инвесторов – на принципах ГЧП многие из этих проблем можно и нужно решать, и такой опыт в стране уже есть", - рассказал Азаров.
На эти цели, по его словам, будет также предложено в дальнейшем закреплять дополнительные лимиты по инфраструктурным бюджетным кредитам для регионов, кроме того, требуется актуализация комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.
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ЭкономикаРоссияДмитрий АзаровСамарская областьЖКХМосква
 
 
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