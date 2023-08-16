https://ria.ru/20230816/gorelektrotransport-1890497998.html

Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта

Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта - РИА Новости, 16.08.2023

Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта

Необходимо обновлять и развивать инфраструктуру городского электротранспорта в РФ, поскольку ее износ превышает 60-80%, заявил губернатор Самарской области... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T20:30

2023-08-16T20:30

2023-08-16T20:30

экономика

россия

дмитрий азаров

самарская область

жкх

москва

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Необходимо обновлять и развивать инфраструктуру городского электротранспорта в РФ, поскольку ее износ превышает 60-80%, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.В среду в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу развития общественного транспорта в России с участием глав субъектов страны. Выработанные по итогам мероприятия предложения станут основой проекта перечня поручений президента РФ, который будет рассмотрен на заседании президиума Госсовета 17 августа."Мы провели анализ износа сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. Хочу сказать, что наш анализ показывает, что процент достаточно высок. Он по разным показателям - подстанции, контактная сеть, состояние рельс – от 60% до 80%. И если мы не создадим условия для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится", - сказал журналистам Азаров, добавив, что ключевым в этом смысле является не вопрос подвижного состава.Он отметил, что за последние годы в стране создана инфраструктура для автобусных и автомобильных перевозок. Теперь, по его мнению, необходимо подумать над созданием такой же инфраструктуры и ее развитии на государственном уровне для рельсового транспорта: троллейбусов, электробусов и так далее."Мы сформулировали целый ряд предложений, в том числе о наделении дополнительными полномочиями субъектов РФ. Конечно, у нас есть и предложения в сфере градостроительной политики. Мы предложим дополнительные механизмы по привлечению средств частных инвесторов – на принципах ГЧП многие из этих проблем можно и нужно решать, и такой опыт в стране уже есть", - рассказал Азаров.На эти цели, по его словам, будет также предложено в дальнейшем закреплять дополнительные лимиты по инфраструктурным бюджетным кредитам для регионов, кроме того, требуется актуализация комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230728/utszn-1886988904.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/ikea-1886785220.html

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экономика, россия, дмитрий азаров, самарская область, жкх, москва