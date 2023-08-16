Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта
Дмитрий Азаров считает необходимым развитие инфраструктуры горэлектротранспорта
© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Необходимо обновлять и развивать инфраструктуру городского электротранспорта в РФ, поскольку ее износ превышает 60-80%, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В среду в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу развития общественного транспорта в России с участием глав субъектов страны. Выработанные по итогам мероприятия предложения станут основой проекта перечня поручений президента РФ, который будет рассмотрен на заседании президиума Госсовета 17 августа.
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"Мы провели анализ износа сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. Хочу сказать, что наш анализ показывает, что процент достаточно высок. Он по разным показателям - подстанции, контактная сеть, состояние рельс – от 60% до 80%. И если мы не создадим условия для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится", - сказал журналистам Азаров, добавив, что ключевым в этом смысле является не вопрос подвижного состава.
Он отметил, что за последние годы в стране создана инфраструктура для автобусных и автомобильных перевозок. Теперь, по его мнению, необходимо подумать над созданием такой же инфраструктуры и ее развитии на государственном уровне для рельсового транспорта: троллейбусов, электробусов и так далее.
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"Мы сформулировали целый ряд предложений, в том числе о наделении дополнительными полномочиями субъектов РФ. Конечно, у нас есть и предложения в сфере градостроительной политики. Мы предложим дополнительные механизмы по привлечению средств частных инвесторов – на принципах ГЧП многие из этих проблем можно и нужно решать, и такой опыт в стране уже есть", - рассказал Азаров.
На эти цели, по его словам, будет также предложено в дальнейшем закреплять дополнительные лимиты по инфраструктурным бюджетным кредитам для регионов, кроме того, требуется актуализация комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.