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Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений - РИА Новости, 16.08.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
18:55 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/gladkov-1890477365.html
Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений
Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений - РИА Новости, 16.08.2023
Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход ремонта в двух детских поликлиниках Белгорода, а также посетил площадку под строительство... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:55
2023-08-16T18:55
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход ремонта в двух детских поликлиниках Белгорода, а также посетил площадку под строительство больницы скорой медицинской помощи. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте"."Первый объект - детская поликлиника №4. Капремонт медучреждения полностью завершен, напомню, что приступили к нему в апреле 2021 года. Работы проводились в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели было направлено порядка 370 миллионов рублей", - написал Гладков.Он рассказал, что поликлиника обновлялась поэтапно, по блокам, чтобы не прекращать прием пациентов. В учреждении были заменены инженерные сети, кровля, отремонтированы кабинеты и помещения общего пользования. Также было закуплено новое оборудование. Например, теперь в поликлинике работает новой отечественный флюорограф. "Обновленные помещения и оборудование вызывают только восторг", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что представители власти осмотрели также помещения для укрытия – в них не оказалось фонариков и аптечек, также у них "не самое понятное расположение, поэтому должна быть доступная навигация". Помимо этого, региональному минстрою поручено смонтировать теневой навес у входа для детских колясок. Гладков выразил уверенность, что все эти небольшие замечания будут устранены в кратчайшие сроки. Еще один объект здравоохранения – детская поликлиника №3, которую только предстоит построить. Место под строительство выбирали, учитывая, в том числе, пожелания жителей, – это площадка на проспекте Богдана Хмельницкого. "Здесь свободная земля и расположение доступно для семей с детьми. В настоящее время сформирован земельный участок, ведутся подготовительные работы, территорию освобождают от имеющихся опор электроосвещения. Данный объект планируется реализовать в рамках опережающего строительства", - отметил глава региона, добавив, что согласование и вынос сетей водоснабжения уже провели, в ближайшее время планируется приступить к мероприятиям по реализации планов. Также губернатор посетил площадку под строительство больницы скорой медицинской помощи на территории горбольницы №2. Здесь в настоящее время выполняются проектные работы. По словам главы региона, сейчас основная задача – освободить строительную площадку, поэтому в ближайшее время специалисты приступят к выносу сети электроснабжения. По этому объекту уже подана заявка в Федеральную адресную инвестиционную программу на получение средств из федерального бюджета. "В данный момент документы находятся на стадии согласования в установленном порядке", - пояснил Гладков.
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общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход ремонта в двух детских поликлиниках Белгорода, а также посетил площадку под строительство больницы скорой медицинской помощи. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".
«
"Первый объект - детская поликлиника №4. Капремонт медучреждения полностью завершен, напомню, что приступили к нему в апреле 2021 года. Работы проводились в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели было направлено порядка 370 миллионов рублей", - написал Гладков.
Он рассказал, что поликлиника обновлялась поэтапно, по блокам, чтобы не прекращать прием пациентов. В учреждении были заменены инженерные сети, кровля, отремонтированы кабинеты и помещения общего пользования. Также было закуплено новое оборудование. Например, теперь в поликлинике работает новой отечественный флюорограф.
«
"Обновленные помещения и оборудование вызывают только восторг", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что представители власти осмотрели также помещения для укрытия – в них не оказалось фонариков и аптечек, также у них "не самое понятное расположение, поэтому должна быть доступная навигация". Помимо этого, региональному минстрою поручено смонтировать теневой навес у входа для детских колясок. Гладков выразил уверенность, что все эти небольшие замечания будут устранены в кратчайшие сроки.
Еще один объект здравоохранения – детская поликлиника №3, которую только предстоит построить. Место под строительство выбирали, учитывая, в том числе, пожелания жителей, – это площадка на проспекте Богдана Хмельницкого.
«
"Здесь свободная земля и расположение доступно для семей с детьми. В настоящее время сформирован земельный участок, ведутся подготовительные работы, территорию освобождают от имеющихся опор электроосвещения. Данный объект планируется реализовать в рамках опережающего строительства", - отметил глава региона, добавив, что согласование и вынос сетей водоснабжения уже провели, в ближайшее время планируется приступить к мероприятиям по реализации планов.
Также губернатор посетил площадку под строительство больницы скорой медицинской помощи на территории горбольницы №2. Здесь в настоящее время выполняются проектные работы. По словам главы региона, сейчас основная задача – освободить строительную площадку, поэтому в ближайшее время специалисты приступят к выносу сети электроснабжения. По этому объекту уже подана заявка в Федеральную адресную инвестиционную программу на получение средств из федерального бюджета. "В данный момент документы находятся на стадии согласования в установленном порядке", - пояснил Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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