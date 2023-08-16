https://ria.ru/20230816/gladkov-1890477365.html

Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений

Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений - РИА Новости, 16.08.2023

Гладков рассказал о ремонте и строительстве белгородских медучреждений

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход ремонта в двух детских поликлиниках Белгорода, а также посетил площадку под строительство... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:55

2023-08-16T18:55

2023-08-16T18:55

белгородская область

общество

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход ремонта в двух детских поликлиниках Белгорода, а также посетил площадку под строительство больницы скорой медицинской помощи. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте"."Первый объект - детская поликлиника №4. Капремонт медучреждения полностью завершен, напомню, что приступили к нему в апреле 2021 года. Работы проводились в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели было направлено порядка 370 миллионов рублей", - написал Гладков.Он рассказал, что поликлиника обновлялась поэтапно, по блокам, чтобы не прекращать прием пациентов. В учреждении были заменены инженерные сети, кровля, отремонтированы кабинеты и помещения общего пользования. Также было закуплено новое оборудование. Например, теперь в поликлинике работает новой отечественный флюорограф. "Обновленные помещения и оборудование вызывают только восторг", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что представители власти осмотрели также помещения для укрытия – в них не оказалось фонариков и аптечек, также у них "не самое понятное расположение, поэтому должна быть доступная навигация". Помимо этого, региональному минстрою поручено смонтировать теневой навес у входа для детских колясок. Гладков выразил уверенность, что все эти небольшие замечания будут устранены в кратчайшие сроки. Еще один объект здравоохранения – детская поликлиника №3, которую только предстоит построить. Место под строительство выбирали, учитывая, в том числе, пожелания жителей, – это площадка на проспекте Богдана Хмельницкого. "Здесь свободная земля и расположение доступно для семей с детьми. В настоящее время сформирован земельный участок, ведутся подготовительные работы, территорию освобождают от имеющихся опор электроосвещения. Данный объект планируется реализовать в рамках опережающего строительства", - отметил глава региона, добавив, что согласование и вынос сетей водоснабжения уже провели, в ближайшее время планируется приступить к мероприятиям по реализации планов. Также губернатор посетил площадку под строительство больницы скорой медицинской помощи на территории горбольницы №2. Здесь в настоящее время выполняются проектные работы. По словам главы региона, сейчас основная задача – освободить строительную площадку, поэтому в ближайшее время специалисты приступят к выносу сети электроснабжения. По этому объекту уже подана заявка в Федеральную адресную инвестиционную программу на получение средств из федерального бюджета. "В данный момент документы находятся на стадии согласования в установленном порядке", - пояснил Гладков.

https://ria.ru/20230815/mashiny-1890291107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков