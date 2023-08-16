https://ria.ru/20230816/genotsid-1890449051.html

В Крыму призвали Раду прекратить геноцид народа Украины

В Крыму призвали Раду прекратить геноцид народа Украины - РИА Новости, 16.08.2023

В Крыму призвали Раду прекратить геноцид народа Украины

Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди призвала Верховную Раду прекратить геноцид украинского народа, осуществляемый политической властью, отметив, что некогда... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:17

2023-08-16T17:17

2023-08-16T17:17

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди призвала Верховную Раду прекратить геноцид украинского народа, осуществляемый политической властью, отметив, что некогда цветущая и плодородная страна превращается в государство третьего мира, специализирующееся на порнобизесе и терроризме. "Законодатели в любом государстве должны оставаться прежде всего законодателями, которые моделируют счастливое будущее своего государства. Мы в России очень обеспокоены, событиями на Украине, находящейся под уничижительным внешним управлением США и их союзников", - говорится в обращении сенатора к украинским депутатам, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. По словам сенатора, для всех уже очевидно, что Украина находится на краю бездны. "Для того, чтобы последующие поколения не покрыли позором и проклятием ваши имена, остановитесь. Подумайте о своей стране, многострадальной Украине", - отметила Ковитиди. Политик добавила, что понимает, насколько непросто в сложившейся на Украине ситуации публично озвучить свою независимую позицию, но "в памяти народа Украины останутся только те, кто найдет в себе мужество заявить о необходимости возвращения к базовым принципам Украинской государственности закрепленным в Декларации о государственном суверенитете Украины и восстановлению мира и взаимопонимания с Россией". "Только так можно сохранить страну и народ Украины", - уверена она. По словам Ковитиди, правоотступничество Украины от конституционных принципов привело к необратимым, катастрофически разрушительным процессам. "Вы позволили вывезти и за копейки продать украинский чернозем, вырубить леса Закарпатья, окружить страну кладбищем радиационных отходов со всего мира, обложили страну десятками американских биолабораторий, делающих опыты на народе Украины. На Украине жить просто опасно", - подчеркнула законодатель. При этом Ковитиди отметила, что крымчане, ни минуты не сомневаются в правильности избранного курса по возвращению на Родину, в Россию. "Мы правильно и вовремя реализовали международно-закрепленный принцип права народа на самоопределение. Странно, что не все это еще признали на Украине", - написала она. В то время как грубое нарушение базовых принципов Декларации о государственном суверенитете Украины, закреплявшей национальные и языковые права человека на Украине и насильная украинизация общества в стране привели к чрезвычайно негативным последствиям и вынужденному выезду из Украины огромного количества людей, представлявших национально - культурные автономии. Народ Украины стал главным скитальцем Европы и не только ее, добавила российский сенатор. "Вы должны осознать, что отказ от принципов Беловежского соглашения, Соглашения о создании СНГ, нарушение украинской властью безблокового, нейтрального статуса Украины, закрепленного в Декларации о государственном суверенитете Украины, привели к фактической утрате государственного суверенитета Украины, её внешнему управлению, уничтожению экономики и финансовой системы страны, уничтожению всего комплекса социальных гарантий, росту безработицы, терроризму и войне с мирным народом на юго-востоке", - говорится в обращении. Все это привело к закономерному выходу из состава Украины Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и ожидаемому их присоединению к Российской Федерации, отметила она. "Отречение Украины от базовых конституционных принципов привело к постыдной постановке вопроса в Верховной Раде Украины о государственной легализации на Украине порнографии и проституции. Необходимо срочно прекратить геноцид народа Украины, осуществляемый украинской политической властью", - подчеркнула парламентарий. Она задалась вопросом, неужели украинские депутаты не видят, как некогда цветущая и плодородная в период СССР Украина "под похотливые ухмылки американских и европейских кураторов, превращается в страну третьего мира, специализирующуюся на порнобизесе и терроризме". Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии, он появится на сайте Рады через три дня, сообщил ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк.

https://ria.ru/20230723/genotsid-1885803645.html

https://ria.ru/20230708/postavki-1882913035.html

https://ria.ru/20230815/inzhenery-1890244260.html

https://ria.ru/20230816/poteri-1890400467.html

https://ria.ru/20230816/poteri-1890391687.html

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украина, ольга ковитиди, снг, верховная рада украины, европа, россия