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Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи - РИА Новости, 16.08.2023
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16:59 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/gavayi-1890445668.html
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи - РИА Новости, 16.08.2023
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 21 августа намерены отправиться на Гавайи, где встретятся с работниками спасательных служб и выжившими в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:59
2023-08-16T16:59
в мире
гавайи
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 21 августа намерены отправиться на Гавайи, где встретятся с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров, сообщила в среду пресс-служба Белого дома. "На (острое) Мауи президента и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин, чтобы (президентская чета) воочию ознакомилась с последствиями лесных пожаров и тяжелым ущербом для человеческих жизней и земель на острове, а также чтобы обсудить шаги в контексте его восстановления", - проинформировали в администрации США. Как следует из заявления, Байден продолжает принимать меры по реагированию на стихийное бедствие, следуя взятому на себя обязательству предоставить Гавайям любую необходимую помощь в данной ситуации. Байден и ранее давал понять, что намерен посетить пострадавший от пожаров штат, однако не спешил с поездкой, чтобы "не мешать экстренным службам устранять последствия стихийного бедствия". Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация во главе с Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, Байдена она назвала худшим президентом США. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия на Гавайях стали уже как минимум 106 человек.
https://ria.ru/20230816/bayden-1890380854.html
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в мире, гавайи, джилл байден, сша, украина, джо байден
В мире, Гавайи, Джилл Байден, США, Украина, Джо Байден
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи

Джо Байден и его жена Джилл 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи

© AP Photo / Democratic National ConventionПрезидент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Democratic National Convention
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 21 августа намерены отправиться на Гавайи, где встретятся с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров, сообщила в среду пресс-служба Белого дома.
«
"На (острое) Мауи президента и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин, чтобы (президентская чета) воочию ознакомилась с последствиями лесных пожаров и тяжелым ущербом для человеческих жизней и земель на острове, а также чтобы обсудить шаги в контексте его восстановления", - проинформировали в администрации США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Байден на выступлении в Милуоки исказил факты биографии
Вчера, 13:00
Как следует из заявления, Байден продолжает принимать меры по реагированию на стихийное бедствие, следуя взятому на себя обязательству предоставить Гавайям любую необходимую помощь в данной ситуации.
Байден и ранее давал понять, что намерен посетить пострадавший от пожаров штат, однако не спешил с поездкой, чтобы "не мешать экстренным службам устранять последствия стихийного бедствия".
Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация во главе с Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, Байдена она назвала худшим президентом США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В США обвинили Байдена в поддержке Украины вместо американцев
Вчера, 00:17
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия на Гавайях стали уже как минимум 106 человек.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Госдеп не назвал сроки одобрения запроса Байдена о помощи Украине
15 августа, 20:06
 
В миреГавайиДжилл БайденСШАУкраинаДжо Байден
 
 
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