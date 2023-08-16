https://ria.ru/20230816/gavayi-1890445668.html
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи - РИА Новости, 16.08.2023
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 21 августа намерены отправиться на Гавайи, где встретятся с работниками спасательных служб и выжившими в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:59
2023-08-16T16:59
2023-08-16T16:59
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 21 августа намерены отправиться на Гавайи, где встретятся с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров, сообщила в среду пресс-служба Белого дома. "На (острое) Мауи президента и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин, чтобы (президентская чета) воочию ознакомилась с последствиями лесных пожаров и тяжелым ущербом для человеческих жизней и земель на острове, а также чтобы обсудить шаги в контексте его восстановления", - проинформировали в администрации США. Как следует из заявления, Байден продолжает принимать меры по реагированию на стихийное бедствие, следуя взятому на себя обязательству предоставить Гавайям любую необходимую помощь в данной ситуации. Байден и ранее давал понять, что намерен посетить пострадавший от пожаров штат, однако не спешил с поездкой, чтобы "не мешать экстренным службам устранять последствия стихийного бедствия". Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация во главе с Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, Байдена она назвала худшим президентом США. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия на Гавайях стали уже как минимум 106 человек.
https://ria.ru/20230816/bayden-1890380854.html
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в мире, гавайи, джилл байден, сша, украина, джо байден
В мире, Гавайи, Джилл Байден, США, Украина, Джо Байден
Байден и его жена 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи
Джо Байден и его жена Джилл 21 августа посетят охваченный пожарами штат Гавайи
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 21 августа намерены отправиться на Гавайи, где встретятся с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров, сообщила в среду пресс-служба Белого дома.
«
"На (острое) Мауи президента и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин, чтобы (президентская чета) воочию ознакомилась с последствиями лесных пожаров и тяжелым ущербом для человеческих жизней и земель на острове, а также чтобы обсудить шаги в контексте его восстановления", - проинформировали в администрации США.
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Как следует из заявления, Байден продолжает принимать меры по реагированию на стихийное бедствие, следуя взятому на себя обязательству предоставить Гавайям любую необходимую помощь в данной ситуации.
Байден и ранее давал понять, что намерен посетить пострадавший от пожаров штат, однако не спешил с поездкой, чтобы "не мешать экстренным службам устранять последствия стихийного бедствия".
Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация во главе с Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины
, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, Байдена она назвала худшим президентом США.
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Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия на Гавайях стали уже как минимум 106 человек.
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