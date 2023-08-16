https://ria.ru/20230816/gavayi-1890376682.html

Жители Гавайев пожаловались на недостаточную помощь, пишут СМИ

Жители Гавайев пожаловались на недостаточную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023

Жители Гавайев пожаловались на недостаточную помощь, пишут СМИ

Жители американского штата Гавайи, где бушуют природные пожары, жалуются на недостаточные ответные меры властей и отсутствие организованности при предоставлении РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:38

2023-08-16T12:38

2023-08-16T12:38

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гавайи

сша

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жители американского штата Гавайи, где бушуют природные пожары, жалуются на недостаточные ответные меры властей и отсутствие организованности при предоставлении помощи, передает агентство Рейтер. Ранее власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров на Гавайях увеличилось до 106 человек. "Полиция, все, спасатели, они спешат, но рабочей силы недостаточно, это хаос", - приводит агентство слова одного из жителей. Другой житель заявил, что он "взял все в свои руки" и создал лагерь помощи для людей, которые остались без жилья. Он также отметил, что у людей давно сложилось впечатление, что Мауи получает недостаточно внимания от властей штата, несмотря на высокую прибыль от туристической деятельности. Другая собеседница агентства заявила, что спустя неделю после катастрофы появилось некое ощущение, что поступает правительственная помощь. Однако, по ее мнению, уничтоженному огнем популярному у туристов городу Лахайна требуется более эффективный план по получению необходимых вещей. "Все еще много хаоса", - добавила она. Президент США Джо Байден ранее заявил, что посетит пострадавшие от пожаров Гавайи, но не хочет спешить с поездкой, чтобы не мешать экстренным службам устранять последствия стихии. Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация во главе с Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, Байдена она назвала худшим президентом США. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.

https://ria.ru/20230815/bayden-1890305039.html

https://ria.ru/20230816/pozhary-1890339834.html

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украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гавайи, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша