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СМИ: забор на границе Финляндии с Россией возводят с задержкой - РИА Новости, 16.08.2023
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16:35 16.08.2023 (обновлено: 16:37 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/finlyandiya-1890439838.html
СМИ: забор на границе Финляндии с Россией возводят с задержкой
СМИ: забор на границе Финляндии с Россией возводят с задержкой - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: забор на границе Финляндии с Россией возводят с задержкой
Сдача в эксплуатацию ограждения на финско-российской границе задерживается, пишет сеть региональных газет Uutissuomalainen. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:35
2023-08-16T16:37
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финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Сдача в эксплуатацию ограждения на финско-российской границе задерживается, пишет сеть региональных газет Uutissuomalainen. "Пограничная охрана не сможет ввести тестовое ограждение в эксплуатацию до сентября", - говорится в сообщении. Ожидалось, что пилотный участок будет запущен в конце июня. Задержка произошла, так как больше времени требуется для установки систем наблюдения, а также юридического оформления, уточняет издание. Ранее сообщалось, что трехкилометровый тестовый участок заграждения на финско-российской границе начал возводиться в районе Иматра. Рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и ремонтных работ, на некоторых участках установят освещение и громкоговорители, сообщали ранее в погранохране. Кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. По оценкам пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в юго-восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнялось ранее.
https://ria.ru/20230814/finlyandiya-1889930469.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
СМИ: забор на границе Финляндии с Россией возводят с задержкой

Uutissuomalainen: сдачу забора на финско-российской границе отложили

© Fotolia / nikonfreakРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Fotolia / nikonfreak
Российско-финская граница. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Сдача в эксплуатацию ограждения на финско-российской границе задерживается, пишет сеть региональных газет Uutissuomalainen.
"Пограничная охрана не сможет ввести тестовое ограждение в эксплуатацию до сентября", - говорится в сообщении. Ожидалось, что пилотный участок будет запущен в конце июня. Задержка произошла, так как больше времени требуется для установки систем наблюдения, а также юридического оформления, уточняет издание.
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Ранее сообщалось, что трехкилометровый тестовый участок заграждения на финско-российской границе начал возводиться в районе Иматра. Рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и ремонтных работ, на некоторых участках установят освещение и громкоговорители, сообщали ранее в погранохране.
Кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе.
По оценкам пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в юго-восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнялось ранее.
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