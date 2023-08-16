https://ria.ru/20230816/finlyandiya-1890324292.html

Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО

Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО - РИА Новости, 16.08.2023

Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО

Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T04:51

2023-08-16T04:51

2023-08-16T11:12

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг — РИА Новости. Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен."Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", — заявил РИА Новости Туртиайнен в разговоре на Московской конференции по международной безопасности.По словам бывшего депутата, присоединение к НАТО принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию."Конечно, у финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО, и они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред", — сказал он. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.

https://radiosputnik.ria.ru/20230731/nato-1887374208.html

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в мире, финляндия, украина, швеция, нато