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Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО - РИА Новости, 16.08.2023
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04:51 16.08.2023 (обновлено: 11:12 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/finlyandiya-1890324292.html
Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО
Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО - РИА Новости, 16.08.2023
Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО
Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:51
2023-08-16T11:12
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг — РИА Новости. Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.&quot;Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России&quot;, — заявил РИА Новости Туртиайнен в разговоре на Московской конференции по международной безопасности.По словам бывшего депутата, присоединение к НАТО принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию."Конечно, у финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО, и они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред", — сказал он. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
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в мире, финляндия, украина, швеция, нато
В мире, Финляндия, Украина, Швеция, НАТО
Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО

Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг — РИА Новости. Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.
«

"Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", — заявил РИА Новости Туртиайнен в разговоре на Московской конференции по международной безопасности.

По словам бывшего депутата, присоединение к НАТО принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию.
"Конечно, у финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО, и они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред", — сказал он.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
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