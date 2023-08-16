https://ria.ru/20230816/donbass-1890357749.html
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую
Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:17
2023-08-16T11:17
2023-08-16T11:17
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ясиноватая
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую
Украинские военные сбросили один боеприпас с беспилотника на Ясиноватую