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Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2023
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11:17 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/donbass-1890357749.html
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую
Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:17
2023-08-16T11:17
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890315618.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую

Украинские военные сбросили один боеприпас с беспилотника на Ясиноватую

© Фото : Глава Администрации г. Ясиноватая Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела города Ясиноватая
Последствия обстрела города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Глава Администрации г. Ясиноватая Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела города Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Воронка от взрыва - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
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В миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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