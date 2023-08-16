https://ria.ru/20230816/donbass-1890357749.html

Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую

Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую - РИА Новости, 16.08.2023

Украинские военные сбросили боеприпас на Ясиноватую

Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:17

2023-08-16T11:17

2023-08-16T11:17

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230816/obstrel-1890315618.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк