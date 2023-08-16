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Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля - РИА Новости, 16.08.2023
Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 71,72 копейки - до 96,7045 рубля, курс юаня - на 11,62 копейки, до 13,2065 рубля,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:54
2023-08-16T15:54
2023-08-16T16:04
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 71,72 копейки - до 96,7045 рубля, курс юаня - на 11,62 копейки, до 13,2065 рубля, курс евро - на 91,45 копейки, до 105,6591 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Доллар
Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля, евро — 105,6 рубля