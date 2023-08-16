https://ria.ru/20230816/dollar-1890429735.html

Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля - РИА Новости, 16.08.2023

Официальный курс доллара на четверг составил 96,7 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 71,72 копейки - до 96,7045 рубля, курс юаня - на 11,62 копейки, до 13,2065 рубля,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:54

2023-08-16T15:54

2023-08-16T16:04

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

доллар

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 71,72 копейки - до 96,7045 рубля, курс юаня - на 11,62 копейки, до 13,2065 рубля, курс евро - на 91,45 копейки, до 105,6591 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар