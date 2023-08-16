https://ria.ru/20230816/dizayn-1890439690.html

Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве

Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве - РИА Новости, 16.08.2023

Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве

Африканские дизайнеры и стилисты представят свои работы на площадке международного фестиваля культуры Afrofest в Москве, сообщил руководитель департамента стран РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:35

2023-08-16T16:35

2023-08-16T16:35

культура

москва

африка

евразия

искусство

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Африканские дизайнеры и стилисты представят свои работы на площадке международного фестиваля культуры Afrofest в Москве, сообщил руководитель департамента стран Африки Ассамблеи народов Евразии, президент Дома Африки Серж Фокас Одунлами. "В рамках данного мероприятия мы пригласили из Африки дизайнеров и стилистов, художников. Они прилетают, чтобы показать свои работы. У нас будет девять площадок, которые будут работать отдельно друг от друга, и у жителей Москвы будет возможность посетить их. Москвичи смогут принять участие в мастер-классах по танцам, игры на африканских инструментах", – сказал он, выступая в пресс-центре. Фестиваль пройдет 26 августа в парке Кузьминки. Главная цель мероприятия – знакомство россиян с богатством африканского наследия и современным африканским искусством, взаимный культурный обмен на полях Большого евразийского пространства, в том числе возможность расширения деловых связей. Посольства африканских стран выразили желание принять участие в фестивале и готовят сюрпризы, добавил Одунлами. "Для нас важна безопасность участников мероприятия. Мы приглашаем людей с семьями. Конечно, еще будет отдельная закрытая VIP-площадка, где будут послы стран Африки, организаторы и руководство города, которое нам помогло в организации мероприятия", – заключил Одунлами.Вход на фестиваль свободный, указал он, отметив при этом, что есть список вещей, которые не стоит проносить на мероприятие. По его словам, с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

https://ria.ru/20230714/vystavka-1884005505.html

москва

африка

евразия

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, африка, евразия, искусство