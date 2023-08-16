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Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве - РИА Новости, 16.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:35 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/dizayn-1890439690.html
Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве
Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве - РИА Новости, 16.08.2023
Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве
Африканские дизайнеры и стилисты представят свои работы на площадке международного фестиваля культуры Afrofest в Москве, сообщил руководитель департамента стран РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:35
2023-08-16T16:35
культура
москва
африка
евразия
искусство
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Африканские дизайнеры и стилисты представят свои работы на площадке международного фестиваля культуры Afrofest в Москве, сообщил руководитель департамента стран Африки Ассамблеи народов Евразии, президент Дома Африки Серж Фокас Одунлами. &quot;В рамках данного мероприятия мы пригласили из Африки дизайнеров и стилистов, художников. Они прилетают, чтобы показать свои работы. У нас будет девять площадок, которые будут работать отдельно друг от друга, и у жителей Москвы будет возможность посетить их. Москвичи смогут принять участие в мастер-классах по танцам, игры на африканских инструментах&quot;, – сказал он, выступая в пресс-центре. Фестиваль пройдет 26 августа в парке Кузьминки. Главная цель мероприятия – знакомство россиян с богатством африканского наследия и современным африканским искусством, взаимный культурный обмен на полях Большого евразийского пространства, в том числе возможность расширения деловых связей. Посольства африканских стран выразили желание принять участие в фестивале и готовят сюрпризы, добавил Одунлами. "Для нас важна безопасность участников мероприятия. Мы приглашаем людей с семьями. Конечно, еще будет отдельная закрытая VIP-площадка, где будут послы стран Африки, организаторы и руководство города, которое нам помогло в организации мероприятия", – заключил Одунлами.Вход на фестиваль свободный, указал он, отметив при этом, что есть список вещей, которые не стоит проносить на мероприятие. По его словам, с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
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москва, африка, евразия, искусство
Культура, Москва, Африка, Евразия, Искусство
Африканские дизайнеры представят свои работы на площадке Afrofest в Москве

Африканские дизайнеры представят в августе свои работы на Afrofest в Москве

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкБывшая усадьба князей Голицыных на территории Кузьминского парка.
Бывшая усадьба князей Голицыных на территории Кузьминского парка. - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Африканские дизайнеры и стилисты представят свои работы на площадке международного фестиваля культуры Afrofest в Москве, сообщил руководитель департамента стран Африки Ассамблеи народов Евразии, президент Дома Африки Серж Фокас Одунлами.
«

"В рамках данного мероприятия мы пригласили из Африки дизайнеров и стилистов, художников. Они прилетают, чтобы показать свои работы. У нас будет девять площадок, которые будут работать отдельно друг от друга, и у жителей Москвы будет возможность посетить их. Москвичи смогут принять участие в мастер-классах по танцам, игры на африканских инструментах", – сказал он, выступая в пресс-центре.

Фестиваль пройдет 26 августа в парке Кузьминки. Главная цель мероприятия – знакомство россиян с богатством африканского наследия и современным африканским искусством, взаимный культурный обмен на полях Большого евразийского пространства, в том числе возможность расширения деловых связей.
Посольства африканских стран выразили желание принять участие в фестивале и готовят сюрпризы, добавил Одунлами.
«
"Для нас важна безопасность участников мероприятия. Мы приглашаем людей с семьями. Конечно, еще будет отдельная закрытая VIP-площадка, где будут послы стран Африки, организаторы и руководство города, которое нам помогло в организации мероприятия", – заключил Одунлами.
Вход на фестиваль свободный, указал он, отметив при этом, что есть список вещей, которые не стоит проносить на мероприятие. По его словам, с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
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КультураМоскваАфрикаЕвразияИскусство
 
 
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