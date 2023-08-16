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Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа - РИА Новости, 16.08.2023
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03:09 16.08.2023 (обновлено: 07:41 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/diversanty-1890321621.html
Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа
Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа - РИА Новости, 16.08.2023
Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа
Диверсионно-карательный отряд боевиков Украины, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:09
2023-08-16T07:41
в мире
африка
украина
россия
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Диверсионно-карательный отряд боевиков Украины, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского порта Измаил, сообщил в среду военно-дипломатический источник. Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию. "Отправка членов диверсионно-карательного подразделения спланирована зафрахтованным гражданским морским судном из порта Измаил (Украина) в город Омдурман (Республика Судан) в течение второй половины августа", - рассказал источник.
https://ria.ru/20230816/ofitser-1890321734.html
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в мире, африка, украина, россия, британская разведывательная служба mi6
В мире, Африка, Украина, Россия, Британская разведывательная служба MI6
Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа

Украинских диверсантов отправят в Африку во второй половине августа

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Диверсионно-карательный отряд боевиков Украины, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского порта Измаил, сообщил в среду военно-дипломатический источник.
Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию.
«
"Отправка членов диверсионно-карательного подразделения спланирована зафрахтованным гражданским морским судном из порта Измаил (Украина) в город Омдурман (Республика Судан) в течение второй половины августа", - рассказал источник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Источник: отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук
03:11
 
В миреАфрикаУкраинаРоссияБританская разведывательная служба MI6
 
 
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