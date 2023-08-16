https://ria.ru/20230816/diversanty-1890321621.html

Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа

Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа - РИА Новости, 16.08.2023

Источник: карателей с Украины отправят в Африку во второй половине августа

Диверсионно-карательный отряд боевиков Украины, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:09

2023-08-16T03:09

2023-08-16T07:41

в мире

африка

украина

россия

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Диверсионно-карательный отряд боевиков Украины, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского порта Измаил, сообщил в среду военно-дипломатический источник. Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию. "Отправка членов диверсионно-карательного подразделения спланирована зафрахтованным гражданским морским судном из порта Измаил (Украина) в город Омдурман (Республика Судан) в течение второй половины августа", - рассказал источник.

https://ria.ru/20230816/ofitser-1890321734.html

африка

украина

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в мире, африка, украина, россия, британская разведывательная служба mi6