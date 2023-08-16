https://ria.ru/20230816/deputat-1890491956.html

Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане

Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане - РИА Новости, 16.08.2023

Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане

Правоохранители в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы должны проверить все АЗС и станции техобслуживания, уделив особое внимание тем из них, которые... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:41

2023-08-16T19:41

2023-08-16T19:41

происшествия

махачкала

султан хамзаев

госдума рф

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы должны проверить все АЗС и станции техобслуживания, уделив особое внимание тем из них, которые расположены вблизи жилых домов, заявил депутат Госдумы от республики Султан Хамзаев. "После того, что произошло, правоохранители просто обязаны проверить все АЗС и техстанции, особенно которые стоят в полушаговой доступности от жилых домов. И если будут выявлены нарушения безопасности при эксплуатации – их работа должна быть остановлена, и в дальнейшем такие объекты демонтированы", – написал Хамзаев в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что в Дагестане долгие годы заправки строились "буквально под козырьками жилых домов". "От всех контролеров, надзорных властей люди ждут детального разбора ситуации, результатов запущенных полномасштабных проверок, по классической формуле "кто виноват и что делать". Чтобы подобного больше не повторилось", – добавил парламентарий. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. В результате происшествия погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

https://ria.ru/20230816/vzryv-1890421522.html

https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890443384.html

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происшествия, махачкала, султан хамзаев, госдума рф, чп на азс в махачкале