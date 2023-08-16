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Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане - РИА Новости, 16.08.2023
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19:41 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/deputat-1890491956.html
Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане
Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане - РИА Новости, 16.08.2023
Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане
Правоохранители в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы должны проверить все АЗС и станции техобслуживания, уделив особое внимание тем из них, которые... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:41
2023-08-16T19:41
происшествия
махачкала
султан хамзаев
госдума рф
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы должны проверить все АЗС и станции техобслуживания, уделив особое внимание тем из них, которые расположены вблизи жилых домов, заявил депутат Госдумы от республики Султан Хамзаев. "После того, что произошло, правоохранители просто обязаны проверить все АЗС и техстанции, особенно которые стоят в полушаговой доступности от жилых домов. И если будут выявлены нарушения безопасности при эксплуатации – их работа должна быть остановлена, и в дальнейшем такие объекты демонтированы", – написал Хамзаев в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что в Дагестане долгие годы заправки строились "буквально под козырьками жилых домов". "От всех контролеров, надзорных властей люди ждут детального разбора ситуации, результатов запущенных полномасштабных проверок, по классической формуле "кто виноват и что делать". Чтобы подобного больше не повторилось", – добавил парламентарий. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. В результате происшествия погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
https://ria.ru/20230816/vzryv-1890421522.html
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происшествия, махачкала, султан хамзаев, госдума рф, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Султан Хамзаев, Госдума РФ, ЧП на АЗС в Махачкале
Депутат Госдумы призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане

Депутат Госдумы Хамзаев призвал проверить все АЗС и техстанции в Дагестане

© РИА Новости / Зиявутдин ГаджиахмедовПоследствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы должны проверить все АЗС и станции техобслуживания, уделив особое внимание тем из них, которые расположены вблизи жилых домов, заявил депутат Госдумы от республики Султан Хамзаев.
«
"После того, что произошло, правоохранители просто обязаны проверить все АЗС и техстанции, особенно которые стоят в полушаговой доступности от жилых домов. И если будут выявлены нарушения безопасности при эксплуатации – их работа должна быть остановлена, и в дальнейшем такие объекты демонтированы", – написал Хамзаев в своем Telegram-канале.
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Депутат отметил, что в Дагестане долгие годы заправки строились "буквально под козырьками жилых домов".
«
"От всех контролеров, надзорных властей люди ждут детального разбора ситуации, результатов запущенных полномасштабных проверок, по классической формуле "кто виноват и что делать". Чтобы подобного больше не повторилось", – добавил парламентарий.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.
В результате происшествия погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
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ПроисшествияМахачкалаСултан ХамзаевГосдума РФЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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