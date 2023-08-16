https://ria.ru/20230816/delo-1890493483.html

СК завел дело против мужчины, избившего официантку в кафе на Камчатке

СК завел дело против мужчины, избившего официантку в кафе на Камчатке - РИА Новости, 16.08.2023

СК завел дело против мужчины, избившего официантку в кафе на Камчатке

Уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего жителя Краснодарского края, зверски избившего сотрудницу кафе в поселке Сокоч на Камчатке, сообщили в СУСК... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:52

2023-08-16T19:52

2023-08-16T19:52

камчатка

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего жителя Краснодарского края, зверски избившего сотрудницу кафе в поселке Сокоч на Камчатке, сообщили в СУСК региона. В социальных сетях на Камчатке было распространено видео жестокого избиения женщины в одном из кафе поселка Сокоч Елизовского района. Указывается, что нападавший работал в этом кафе поваром, а пострадавшая официанткой. "Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы", - говорится в сообщении. Уточняется, что он не смог довести свой умысел до конца, так как его действия были пресечены очевидцами. Сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся. Его задержали спустя сутки сотрудники уголовного розыска УВМД России по Камчатскому краю. "В настоящее время он доставляется сотрудниками полиции к следователю следственного комитета. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20230812/devushka-1889698621.html

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камчатка, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)