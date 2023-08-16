https://ria.ru/20230816/boeviki-1890438270.html

В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков

В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков - РИА Новости, 16.08.2023

В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков

Шесть боевиков входили в украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в среду утром пыталась проникнуть в Брянскую область, пятеро боевиков... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:26

2023-08-16T16:26

2023-08-16T16:39

брянская область

происшествия

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890432970_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_21ab501dae7de83ac30724d7d080bb05.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шесть боевиков входили в украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в среду утром пыталась проникнуть в Брянскую область, пятеро боевиков уничтожены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале."Благодаря слаженным совместным действиям подразделений министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены. Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор.ФСБ в среду сообщала, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, четыре диверсанта уничтожены, инцидент произошел в приграничном Стародубском районе. По данным спецслужбы, уничтоженные в Брянской области украинские диверсанты могли готовить провокации, у них нашли FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и символикой России.

https://ria.ru/20230815/drg-1890200640.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, происшествия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)