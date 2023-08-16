В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков
Богомаз: в ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков
© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области
ФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шесть боевиков входили в украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в среду утром пыталась проникнуть в Брянскую область, пятеро боевиков уничтожены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Благодаря слаженным совместным действиям подразделений министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены. Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор.
ФСБ в среду сообщала, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, четыре диверсанта уничтожены, инцидент произошел в приграничном Стародубском районе. По данным спецслужбы, уничтоженные в Брянской области украинские диверсанты могли готовить провокации, у них нашли FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и символикой России.