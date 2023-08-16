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В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков - РИА Новости, 16.08.2023
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16:26 16.08.2023 (обновлено: 16:39 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/boeviki-1890438270.html
В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков
В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков - РИА Новости, 16.08.2023
В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков
Шесть боевиков входили в украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в среду утром пыталась проникнуть в Брянскую область, пятеро боевиков... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:26
2023-08-16T16:39
брянская область
происшествия
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шесть боевиков входили в украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в среду утром пыталась проникнуть в Брянскую область, пятеро боевиков уничтожены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале."Благодаря слаженным совместным действиям подразделений министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены. Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор.ФСБ в среду сообщала, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, четыре диверсанта уничтожены, инцидент произошел в приграничном Стародубском районе. По данным спецслужбы, уничтоженные в Брянской области украинские диверсанты могли готовить провокации, у них нашли FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и символикой России.
https://ria.ru/20230815/drg-1890200640.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков

Богомаз: в ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область, входили шесть боевиков

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области
ФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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ФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шесть боевиков входили в украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая в среду утром пыталась проникнуть в Брянскую область, пятеро боевиков уничтожены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Благодаря слаженным совместным действиям подразделений министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены. Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор.
ФСБ в среду сообщала, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, четыре диверсанта уничтожены, инцидент произошел в приграничном Стародубском районе. По данным спецслужбы, уничтоженные в Брянской области украинские диверсанты могли готовить провокации, у них нашли FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и символикой России.
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Брянская областьПроисшествияАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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