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Суд оставил Блиновскую под домашним арестом - РИА Новости, 16.08.2023
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14:11 16.08.2023 (обновлено: 15:29 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/blinovskaya-1890399086.html
Суд оставил Блиновскую под домашним арестом
Суд оставил Блиновскую под домашним арестом - РИА Новости, 16.08.2023
Суд оставил Блиновскую под домашним арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:11
2023-08-16T15:29
россия
елена блиновская
москва
московский городской суд
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья Нина Шарапова.Блиновская вновь не участвовала в апелляционном рассмотрении, традиционно она посещает только заседания по продлению ареста. Защита просила заменить домашний арест на запрет определенных действий, чтобы блогер имела возможность заниматься предпринимательской деятельностью и погашать налоговую задолженность.Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже.Накануне адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей.Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, 50 банковских счетов.При этом, по словам защиты, до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу. На сегодняшний день Блиновская заплатила 55 миллионов рублей налогов.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021-го.Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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россия, елена блиновская, москва, московский городской суд, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Елена Блиновская, Москва, Московский городской суд, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

Суд отказал Блиновской в снятии домашнего ареста

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья Нина Шарапова.
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Блиновская вновь не участвовала в апелляционном рассмотрении, традиционно она посещает только заседания по продлению ареста. Защита просила заменить домашний арест на запрет определенных действий, чтобы блогер имела возможность заниматься предпринимательской деятельностью и погашать налоговую задолженность.
Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже.
Накануне адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей.
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Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, 50 банковских счетов.
При этом, по словам защиты, до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу. На сегодняшний день Блиновская заплатила 55 миллионов рублей налогов.
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По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021-го.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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