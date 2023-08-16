https://ria.ru/20230816/blagoustroystvo-1890344002.html

У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству

У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству - РИА Новости, 16.08.2023

У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", сообщил... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:03

2023-08-16T10:03

2023-08-16T10:03

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889524372_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5b61a82df05677743876245236c3cfdf.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", расположенного на границе Северного и Северо-Восточного административных округов", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. "В проект вошли улица Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка "Дубки" до станции метро "Тимирязевская", территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги", - пояснил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В настоящее время полностью завершены работы на улице Академика Лисицына, там расширили тротуары, обновили их покрытие, уложили почти 3,2 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. Пространство будут освещать фонари с энергоэффективными светильниками. В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" до метро "Тимирязевская" и на участке от вокзала до школы №1236. Для автомобилистов организуем парковки, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он отметил, что сейчас завершается благоустройство пешеходной зоны и сквера около ТЦ "Тимирязевский" на улице Яблочкова. Будут отремонтированы пять детских площадок, на них установят новое игровое оборудование. Он добавил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе вокзала "Тимирязевская" высадят 127 деревьев, обустроят почти 2,1 тысячи квадратных метров цветников и газон. Основные работы планируется завершить к сентябрю этого года.

https://ria.ru/20230815/moskva-1890145263.html

https://ria.ru/20230815/festival-1890139482.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы