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У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству - РИА Новости, 16.08.2023
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10:03 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/blagoustroystvo-1890344002.html
У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству
У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству - РИА Новости, 16.08.2023
У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", сообщил... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:03
2023-08-16T10:03
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", расположенного на границе Северного и Северо-Восточного административных округов", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. "В проект вошли улица Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка "Дубки" до станции метро "Тимирязевская", территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги", - пояснил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В настоящее время полностью завершены работы на улице Академика Лисицына, там расширили тротуары, обновили их покрытие, уложили почти 3,2 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. Пространство будут освещать фонари с энергоэффективными светильниками. В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" до метро "Тимирязевская" и на участке от вокзала до школы №1236. Для автомобилистов организуем парковки, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он отметил, что сейчас завершается благоустройство пешеходной зоны и сквера около ТЦ "Тимирязевский" на улице Яблочкова. Будут отремонтированы пять детских площадок, на них установят новое игровое оборудование. Он добавил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе вокзала "Тимирязевская" высадят 127 деревьев, обустроят почти 2,1 тысячи квадратных метров цветников и газон. Основные работы планируется завершить к сентябрю этого года.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

У вокзала "Тимирязевская" в Москве выполнили 75% работ по благоустройству

© mos.ruБлагоустройство у станций метро и МЦД "Тимирязевская"
Благоустройство у станций метро и МЦД Тимирязевская
© mos.ru
Благоустройство у станций метро и МЦД "Тимирязевская". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству территории возле столичного городского вокзала "Тимирязевская", расположенного на границе Северного и Северо-Восточного административных округов", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей.
"В проект вошли улица Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка "Дубки" до станции метро "Тимирязевская", территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги", - пояснил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
"В настоящее время полностью завершены работы на улице Академика Лисицына, там расширили тротуары, обновили их покрытие, уложили почти 3,2 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. Пространство будут освещать фонари с энергоэффективными светильниками. В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" до метро "Тимирязевская" и на участке от вокзала до школы №1236. Для автомобилистов организуем парковки, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков.
Он отметил, что сейчас завершается благоустройство пешеходной зоны и сквера около ТЦ "Тимирязевский" на улице Яблочкова. Будут отремонтированы пять детских площадок, на них установят новое игровое оборудование.
Он добавил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе вокзала "Тимирязевская" высадят 127 деревьев, обустроят почти 2,1 тысячи квадратных метров цветников и газон. Основные работы планируется завершить к сентябрю этого года.
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